 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Макрон заявил о чрезвычайном положении Европы

Макрон: Европа оказалась в чрезвычайном положении в экономике и геополитике
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Европа оказалась в «чрезвычайном положении» как в контексте геополитики, так и в плане геоэкономики. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью The Economist.

Европейский союз должен инвестировать в свою экономику и быстрее устранять барьеры на пути роста, в противном случае его «сметут» американские технологии и импорт из Китая, считает Макрон.

С таким заявлением президент Франции выступил в преддверии встречи ЕС 12 февраля, на которой будут обсуждаться вопросы повышения конкурентоспособности Евросоюза.

В Германии увидели позицию Европы «между молотом и наковальней» из-за США
Политика
Вольфганг Ишингер

Макрон пояснил, что его призыв к Европе ускорить темпы роста и снизить зависимость сосредоточен на четырех пунктах:

  • активная работа над упрощением множества нормативных актов ЕС;
  • диверсификация поставок, чтобы ограничить зависимость от узкой группы неевропейских поставщиков. По словам Макрона, речь идет о широком спектре вопросов: от укрепления международной роли евро до снижения зависимости от газа из-за рубежа и облачных технологий;
  • переход к политике «европейских преференций» для защиты «критически важных отраслей» промышленности ЕС, таких как сталелитейная, химическая и оборонная. Макрон пояснил, что имеет ввиду увязку государственных субсидий с минимальной долей использованных европейских ресурсов в зависимости от сектора, а также внедрение правила «покупай европейское» в госзакупках;
  • расширение инвестиций в инновации как со стороны государств, так и от частного сектора. Президент Франции рассказал, что хотел бы видеть запуск «еврооблигаций будущего», предназначенных для инвестиций в оборону и безопасность, зеленые технологии и искусственный интеллект с частичной опорой на сбережения европейцев.

Дискуссии в Европе о зависимости от разных стран - России, когда речь идет об энергоносителях, и США в вопросе технологий, усилились в последние годы на фоне военной операции на Украине и после прихода к власти американского президента Дональда Трампа. Именно ближайшие дни, когда пройдут ключевые встречи о будущем региона, покажут, сможет ли «Европа переломить ситуацию и стать по-настоящему единой, полностью зрелой и независимой», говорил Politico бывший премьер-министр Италии Энрико Летта.

На повестке переговоров  — поддержка Украины, обсуждение обороны, конкурентоспособности экономики и роли ЕС в мире на фоне ослабления связей с Соединенными Штатами.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Эмманюэль Макрон Франция Европа зависимость
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Макрон заявил о желании администрации Трампа разделить ЕС на части
Политика
В Германии увидели позицию Европы «между молотом и наковальней» из-за США
Политика
В Европе увидели угрозу в зависимости от Visa и Mastercard
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 09 фев, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 09 фев, 17:36
В палате адвокатов России умершего Генриха Падву назвали легендой Общество, 10:52
Два человека погибли в провалившейся под лед на озере Байкал иномарке Общество, 10:50
Увольнение из-за оценки ИИ. Как защитить свою работу от алгоритма Образование, 10:44
Пьяный житель Приморья ударил ножом в область сердца 11-летнюю дочь Общество, 10:41
McDonald's зарегистрировал в России свой товарный знак Бизнес, 10:39
Индекс гособлигаций Мосбиржи упал ниже 116 пунктов впервые с 5 ноября Инвестиции, 10:37
Пособницу покушения на генерала Алексеева объявили в розыск Политика, 10:32
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Минус $300 млрд. Чем может ответить IT-рынок на угрозу «ИИзации»Подписка на РБК, 10:30
ВТБ снизил минимальный первый взнос по рыночной ипотеке до 20,1% Финансы, 10:30
ИИ-помощник: как работает фен-стайлер, который сам делает укладку Стиль, 10:22
Момент приземления самолета на дорогу в США. Видео Общество, 10:19
Супруга Генриха Падвы назвала причину его смерти Общество, 10:19
Макрон сообщил о предложении лидерам ЕС возобновить диалог с Россией Политика, 10:10
Клишас назвал большой потерей смерть адвоката Генриха Падвы Общество, 10:09