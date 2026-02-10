Макрон заявил о чрезвычайном положении Европы

Макрон: Европа оказалась в чрезвычайном положении в экономике и геополитике

Эмманюэль Макрон (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Европа оказалась в «чрезвычайном положении» как в контексте геополитики, так и в плане геоэкономики. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью The Economist.

Европейский союз должен инвестировать в свою экономику и быстрее устранять барьеры на пути роста, в противном случае его «сметут» американские технологии и импорт из Китая, считает Макрон.

С таким заявлением президент Франции выступил в преддверии встречи ЕС 12 февраля, на которой будут обсуждаться вопросы повышения конкурентоспособности Евросоюза.

Макрон пояснил, что его призыв к Европе ускорить темпы роста и снизить зависимость сосредоточен на четырех пунктах:

активная работа над упрощением множества нормативных актов ЕС;

диверсификация поставок, чтобы ограничить зависимость от узкой группы неевропейских поставщиков. По словам Макрона, речь идет о широком спектре вопросов: от укрепления международной роли евро до снижения зависимости от газа из-за рубежа и облачных технологий;

переход к политике «европейских преференций» для защиты «критически важных отраслей» промышленности ЕС, таких как сталелитейная, химическая и оборонная. Макрон пояснил, что имеет ввиду увязку государственных субсидий с минимальной долей использованных европейских ресурсов в зависимости от сектора, а также внедрение правила «покупай европейское» в госзакупках;

расширение инвестиций в инновации как со стороны государств, так и от частного сектора. Президент Франции рассказал, что хотел бы видеть запуск «еврооблигаций будущего», предназначенных для инвестиций в оборону и безопасность, зеленые технологии и искусственный интеллект с частичной опорой на сбережения европейцев.

Дискуссии в Европе о зависимости от разных стран - России, когда речь идет об энергоносителях, и США в вопросе технологий, усилились в последние годы на фоне военной операции на Украине и после прихода к власти американского президента Дональда Трампа. Именно ближайшие дни, когда пройдут ключевые встречи о будущем региона, покажут, сможет ли «Европа переломить ситуацию и стать по-настоящему единой, полностью зрелой и независимой», говорил Politico бывший премьер-министр Италии Энрико Летта.

На повестке переговоров — поддержка Украины, обсуждение обороны, конкурентоспособности экономики и роли ЕС в мире на фоне ослабления связей с Соединенными Штатами.

