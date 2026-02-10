Макрон заявил о чрезвычайном положении Европы
Европа оказалась в «чрезвычайном положении» как в контексте геополитики, так и в плане геоэкономики. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью The Economist.
Европейский союз должен инвестировать в свою экономику и быстрее устранять барьеры на пути роста, в противном случае его «сметут» американские технологии и импорт из Китая, считает Макрон.
С таким заявлением президент Франции выступил в преддверии встречи ЕС 12 февраля, на которой будут обсуждаться вопросы повышения конкурентоспособности Евросоюза.
Макрон пояснил, что его призыв к Европе ускорить темпы роста и снизить зависимость сосредоточен на четырех пунктах:
- активная работа над упрощением множества нормативных актов ЕС;
- диверсификация поставок, чтобы ограничить зависимость от узкой группы неевропейских поставщиков. По словам Макрона, речь идет о широком спектре вопросов: от укрепления международной роли евро до снижения зависимости от газа из-за рубежа и облачных технологий;
- переход к политике «европейских преференций» для защиты «критически важных отраслей» промышленности ЕС, таких как сталелитейная, химическая и оборонная. Макрон пояснил, что имеет ввиду увязку государственных субсидий с минимальной долей использованных европейских ресурсов в зависимости от сектора, а также внедрение правила «покупай европейское» в госзакупках;
- расширение инвестиций в инновации как со стороны государств, так и от частного сектора. Президент Франции рассказал, что хотел бы видеть запуск «еврооблигаций будущего», предназначенных для инвестиций в оборону и безопасность, зеленые технологии и искусственный интеллект с частичной опорой на сбережения европейцев.
Дискуссии в Европе о зависимости от разных стран - России, когда речь идет об энергоносителях, и США в вопросе технологий, усилились в последние годы на фоне военной операции на Украине и после прихода к власти американского президента Дональда Трампа. Именно ближайшие дни, когда пройдут ключевые встречи о будущем региона, покажут, сможет ли «Европа переломить ситуацию и стать по-настоящему единой, полностью зрелой и независимой», говорил Politico бывший премьер-министр Италии Энрико Летта.
На повестке переговоров — поддержка Украины, обсуждение обороны, конкурентоспособности экономики и роли ЕС в мире на фоне ослабления связей с Соединенными Штатами.
Материал дополняется
