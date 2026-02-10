 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Фильмы без прокатных удостоверений проверят на дискредитацию ценностей

Фильмы без прокатных удостоверений будут проверяться на дискредитацию ценностей
Проверку будут проводить после подачи обращения в министерство. По ее результатам Минкультуры будет отправлять заключение в Роскомнадзор
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press
Минкультуры России будет проверять фильмы без прокатных удостоверений для отслеживания наличия в них дискредитации традиционных ценностей. Это следует из опубликованного приказа министерства, который вступит в силу 1 марта 2026 года.

Из документа следует, что заключение о наличии в фильмах материалов, «дискредитирующих российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующих их отрицание», выдают после поступления обращения о присутствии таковых в опубликованном на аудиовизуальном сервисе или в социальной сети кино.

Такие обращения в Минкультуры можно направлять в произвольной форме. Рассматривать их будет структурное подразделение министерства, ответственное за сферу кинематографии. Для экспертной оценки могут привлечь созданный при ведомстве совет по оценке фильмов.

«При необходимости проведения дополнительной экспертной оценки фильма, в отношении которого подано обращение, Министерство культуры Российской Федерации может запросить позиции научных, образовательных организаций, представителей профессионального культурного сообщества и иных лиц», — сказано в документе.

Решения совета «носят рекомендательный характер» и могут быть учтены Минкультом при рассмотрении вопроса о выдаче заключения, говорится в приказе.

После подписания заключения министерство должно будет направить его в Роскомнадзор. Если дискредитирующих материалов в фильме не нашли, Минкульт уведомит об этом направившее обращение лицо в срок не позднее 20 рабочих дней со дня его публикации.

Приказ был подписан 29 декабря 2025 года и опубликован 9 февраля 2026-го.

Летом 2025 года Госдума приняла законопроект об отказе выдачи прокатных удостоверений фильмам, дискредитирующим традиционные ценности. Владельцы аудиовизуальных сервисов по требованию Роскомнадзора обязуются в течение суток убирать фильм или сериал в случае отзыва прокатного удостоверения или выдачи заключения о наличии дискредитирующих материалов. 31 июля закон подписал президент Владимир Путин. Он вступит в силу 1 марта 2026 года.

