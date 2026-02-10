 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Politico: фон дер Ляйен после конфликта с Каллас смягчилась в вопросе разведки
Еврокомиссия отходит от усиления контроля над разведывательной информацией. По большей части обмен данными будет контролироваться центром в составе ведомства Каллас. У последней в прошлом году были конфликты с фон дер Ляйен
Урсула фон лер Ляйен и Кая Каллас
Урсула фон лер Ляйен и Кая Каллас (Фото: Yves Herman / Reuters)

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решила смягчить свои требования об усилении контроля над обменом разведывательной информацией в ЕС после разногласий с главой внешнеполитического ведомства Кайей Каллас, сообщили Politico четыре чиновника, знакомых с ходом обсуждения.

По словам собеседников издания, в том числе двух чиновников и двух дипломатов ЕС, Еврокомиссия уменьшает свои амбиции в отношении разведывательного подразделения. По их словам, последнее, вероятно, станет заниматься вопросами безопасности. По большей части обмен разведывательной информацией будет передан в ведение центра INTCEN Европейской службы внешних связей (EEAS), сообщили оба чиновника. Этот шаг позволит Каллас сохранить больший контроль над разведкой.

Le Monde рассказала об «Игре престолов» в Еврокомиссии
Политика
Кая Каллас и Урсула фон лер Ляйен

В ноябре Financial Times писала, что Еврокомиссия работает над созданием новой разведывательной структуры под руководством фон дер Ляйен. Предполагалось, что подразделение будет сформировано при секретариате комиссии, в него планировалось привлечь сотрудников из разведсообществ стран ЕС для совместного сбора и анализа информации. Решение о создании структуры было связано с военным конфликтом России и Украины и с предупреждением президента США Дональда Трампа о сокращении поддержки Европы.

Politico напоминает, что Каллас в прошлом году неоднократно конфликтовала с главой ЕК, в том числе когда пыталась назначить Мартина Зельмайра, бывшего главу аппарата предшественника фон дер Ляйен Жан-Клода Юнкера, на руководящую должность. Эта инициатива вызвала беспокойство Еврокомиссии, которая стремилась сосредоточить контроль в руках исполнительной власти ЕС.

Le Monde писала, что глава ЕК концентрирует все больше полномочий, прежде принадлежавших Каллас, сравнивая ситуацию с «Игрой престолов». Из-за напряжения в отношениях глава евродипломатии называла фон дер Ляйен диктатором, писала Politico.

