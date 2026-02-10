Аналитики узнали, что работа — больше не выход из бедности для британцев

Работа «больше не является путем выхода из бедности» для миллионов британских семей, говорится в отчете аналитического центра Resolution Foundation.

«Повсеместно повторяющийся политический лозунг гласит: «Работа — лучший путь из бедности». Возможно, это и так, но работа не гарантирует избежания бедности, и это остается верным даже несмотря на то, что занятость за последние годы значительно возросла», — говорится в отчете.

Так, типичной британской семье с низким доходом пришлось бы ждать 137 лет, чтобы уровень жизни удвоился.

В докладе говорится, что бедность среди работающего населения заменила безработицу в основе «экономического кризиса» Великобритании, и предупреждается о дальнейших политических потрясениях, если эту тенденцию не удастся обратить вспять.

Предупреждение Resolution прозвучало на фоне нестабильности в действующем лейбористском правительстве. Так, премьер-министр Кир Стармер находится под давлением, его отставки требуют в свете решения назначить Питера Мандельсона послом США в декабре 2024 года, несмотря на связи с Джеффри Эпштейном.

Материал дополняется