 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Карл III пообещал помочь расследовать связи его брата с Эпштейном

Британский король Карл III готов оказать содействие при расследовании связей его брата Эндрю Маунтбеттен-Виндзора с с уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном, пишет Telegraph.

Монарх уполномочил своих чиновников оказать необходимую поддержку сотрудникам полиции. Представитель Букингемского дворца добавил, что король Карл выразил «глубокую обеспокоенность» по поводу обвинений в адрес своего младшего брата, а также поддержку жертвам Эпштейна.

Полиция изучает утверждения о том, что Маунтбаттен-Виндзор передал конфиденциальные данные Эпштейну, когда работал торговым представителем Великобритании. 

Кроме того, в 2021 году американка Вирджиния Джуфре, утверждающая, что британский принц Эндрю 20 лет назад совершил в ее отношении акты сексуального насилия, подала на него в суд на территории США.

В 2008 году Джеффри Эпштейн признал вину в организации проституции и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Летом 2019 года его задержали в США и обвинили в торговле девушками, в том числе 14-летними, и склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подругу и сообщницу, подданную Великобритании Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

30 января Минюст США опубликовал дополнительно 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу Эпштейна.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Постпред США при НАТО отверг слова Зеленского о сроках заключения мира

Центробанк создаст единую базу данных банковских карт россиян. Подробности

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

В Германии увидели позицию Европы «между молотом и наковальней» из-за США

ТАСС узнал о динамике состояния раненого генерала Алексеева

Премьер Японии после победы на выборах анонсировала изменение Конституции
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Карл III Великобритания Джеффри Эпштейн
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 09 фев, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 09 фев, 17:36
Пашинян сообщил о покупке Арменией разведдронов у США Политика, 06:10
Аналитики узнали, что работа — больше не выход из бедности для британцев Политика, 05:59
В США сообщили о новом ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане Политика, 05:29
Карл III пообещал помочь расследовать связи его брата с Эпштейном Политика, 05:05
МИД заявил о молчании ЕС на предложение России документа о ненападении Политика, 04:52
FT узнала о планах США освободить крупные IT-компании от пошлин на чипы Экономика, 04:23
Гладков сообщил о перехвате воздушной цели в Белгородской области Политика, 03:54
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Sky узнал об ответе Стармера на призыв уйти Политика, 03:15
Второй аэропорт за ночь приостановил полеты Политика, 03:09
Жители Новороссийска и Анапы почувствовали землетрясение Общество, 03:00
Трамп потребовал от Канады компенсацию за мост из Онтарио в Мичиган Политика, 02:50
Flowwow ответил на сообщения о продаже российского бизнеса «Яндексу» Бизнес, 02:22
В США самолет приземлился на трассу и столкнулся с машинами Общество, 02:18
Володин рассказал, кто войдет в группу по решению проблем «Почты России» Общество, 02:11