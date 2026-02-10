Карл III пообещал помочь расследовать связи его брата с Эпштейном

Британский король Карл III готов оказать содействие при расследовании связей его брата Эндрю Маунтбеттен-Виндзора с с уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном, пишет Telegraph.

Монарх уполномочил своих чиновников оказать необходимую поддержку сотрудникам полиции. Представитель Букингемского дворца добавил, что король Карл выразил «глубокую обеспокоенность» по поводу обвинений в адрес своего младшего брата, а также поддержку жертвам Эпштейна.

Полиция изучает утверждения о том, что Маунтбаттен-Виндзор передал конфиденциальные данные Эпштейну, когда работал торговым представителем Великобритании.

Кроме того, в 2021 году американка Вирджиния Джуфре, утверждающая, что британский принц Эндрю 20 лет назад совершил в ее отношении акты сексуального насилия, подала на него в суд на территории США.

В 2008 году Джеффри Эпштейн признал вину в организации проституции и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Летом 2019 года его задержали в США и обвинили в торговле девушками, в том числе 14-летними, и склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подругу и сообщницу, подданную Великобритании Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. 30 января Минюст США опубликовал дополнительно 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу Эпштейна.

Материал дополняется