Политика⁠,
0

В Новороссийске объявили ракетную опасность

В Новороссийске прозвучала сирена — сигнал «Внимание всем», объявлена ракетная опасность, сообщил глава муниципалитета Андрей Кравченко.

Он посоветовал жителям не подходить к окнам, по возможности укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). «Если вы находитесь на улице — укройтесь в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке)», — посоветовал Кравченко.

Мэр добавил, что для укрытия не подходят места под автотехникой и под стенами домов, магазинов: от взрывной волны сверху могут падать стекла. Безопасное расстояние от таких строений– 30-50 метров.

Кроме того, он напомнил о запрете снимать и выкладывать фото и видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети.

Сигнал ракетной опасности был введен в 1:24 мск, его отменили спустя менее часа — в 2:09 мск.

До этого в Новороссийске звучала сирена системы оповещения из-за атаки беспилотников 8 февраля. Она действовала около часа.

Материал дополняется

Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Новороссийск ракетная опасность Краснодарский край
