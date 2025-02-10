Новобранцам ВСУ начнут показывать VR-фильмы для адаптации

Для новобранцев ВСУ ввели новую программу обучения, которая в том числе сосредоточена на психологической устойчивости и повышении выносливости. Уполномоченный по правам военных объясняла дезертирство тем, что «люди измотаны»

Фото: Алина Смутко / Reuters

Новая редакция программы базовой общевойсковой подготовки (БЗВП) в украинской армии сосредоточена на психологической устойчивости, сообщило Минобороны Украины.

Программа вступает в силу с 10 февраля.

Общую продолжительность обучения оставили прежней — полтора месяца, в течение которых 41 день отведен на занятия, шесть на отдых, один на административные вопросы.

Ключевым нововведением стало внедрение так называемого нулевого дня, или дня перезагрузки, принятого для адаптации гражданских лиц к военной среде. Кроме того, уделено внимание психической подготовке новобранцев, для этого планируется задействовать фильмы в виртуальной реальности. Расширен курс по медицинской помощи, усилены физические тренировки для повышения выносливости, введено изучение программного обеспечения «Крапива» — это украинская автоматизированная система управления войсками.

Программа базовой подготовки также включает усовершенствованные упражнения по стрельбе, на что предусмотрено выделение дополнительных боеприпасов. По результатам ее прохождения новобранцам будут выдавать сертификат и присваивать квалификацию «стрелок». На следующем этапе подготовки солдаты получат углубленные знания и навыки по конкретной военно-учетной специальности.

«Новая программа БЗВП — это результат тщательного анализа боевого опыта наших подразделений. Мы оптимизировали учебный процесс, убрав устаревшие элементы и сосредоточившись на практических навыках, психологической устойчивости и других критически важных показателях на поле боя», — сказал заместитель министра обороны генерал Сергей Мельник.

С 24 февраля 2022 года на Украине действуют военное положение и мобилизация. По истечении третьего года боевых действий ВСУ испытывают острую нехватку солдат, писала The Guardian. Уполномоченный Верховной рады Украины по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова называла большой проблемой дезертирство, потому что «люди измотаны». Главком ВСУ Александр Сырский признавал, что мобилизация не закрывает потребности армии. По оценкам The Washington Post, в 2024 году были мобилизованы 200 тыс. украинцев. «Украинская правда» со ссылкой на источник в Генштабе писала о планах запустить первую за три года ротацию, для чего около 50 тыс. или 20% украинских военнослужащих всех родов и видов войск переведут в Сухопутные войска.