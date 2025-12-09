Пять российских судов заметили неподалеку от берегов Исландии

Фото: Landhelgisgaeslan / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Пять российских судов вели промысел недалеко от исключительной экономической зоны Исландии и привлекли внимание патрулирующих служб, говорится в заявлении Центра управления Береговой охраны в Скоугархлиде в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории России).

Служба и ранее сообщала о случаях, когда российские суда ловили морского окуня на хребте Рейкьянес, однако российская рыболовная деятельность непосредственно у границы к востоку от Исландии до сих пор не была обычным явлением, сказано в публикации.

Российские суда находились в пределах юрисдикции Фарерских островов и на некотором расстоянии от подводного кабеля FARICE-1, обеспечивающего Исландию международной связью, пишет портал Iceland Monitor

«Мы хотим знать, кто у нас на заднем дворе», — заявил изданию директор по связям с общественностью Береговой охраны Асгейр Эрлендссон. Анализ данных указывает на то, что эти российские корабли действительно занимаются рыбным промыслом в регионе, подчеркнул он. «Наши переговоры с соседними странами подтверждают этот вывод, и эти суда явно занимаются тралением», — добавил Эрлендссон.

