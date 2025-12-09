Верховный суд отменил решение о применении Конвенции о правах человека
Пленум Верховного суда (ВС) России признал утратившим силу постановление о применении Европейской конвенции по правам человека.
Речь идет о постановлении пленума ВС от 27 июня 2013 года № 21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года» и протоколах к ней.
Суд исключил и из других своих постановлений упоминание о конвенции и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Вместо них ВС ссылается на российское законодательство, Конвенцию Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека, Всеобщую декларацию прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах.
Удален пункт, согласно которому Россия, «как участник Конвенции о защите прав человека и основных свобод, признает юрисдикцию ЕСПЧ обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней».
Москва вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ в 2022 году. Тогда же был принят закон, который позволил не исполнять решения этой инстанции после того, как Россия покинула Совет Европы и перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека. Президент Владимир Путин назвал решения ЕСПЧ политизированными и предвзятыми, именно поэтому Россия, по его словам, и перестала их исполнять.
После денонсации Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод Россия отказалась исполнять решения ЕСПЧ. К примеру, в октябре ЕСПЧ счел, что введение с 2009 года линий разграничения с Абхазией и Южной Осетией ущемило права около 29 тыс. человек и обязал Россию выплатить свыше €253 млн.
«Решение выполнять не будем», — сказал тогда представитель российского президента Дмитрий Песков.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили