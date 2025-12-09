 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Верховный суд отменил решение о применении Конвенции о правах человека

Верховный суд России исключил из постановлений ссылки на Европейскую конвенцию о правах человека и ЕСПЧ после выхода Москвы из-под их юрисдикции в 2022 году. Путин называл решения ЕСПЧ политизированными и предвзятыми
Фото: Артем Коротаев / TACC
Фото: Артем Коротаев / TACC

Пленум Верховного суда (ВС) России признал утратившим силу постановление о применении Европейской конвенции по правам человека.

Речь идет о постановлении пленума ВС от 27 июня 2013 года № 21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года» и протоколах к ней.

Суд исключил и из других своих постановлений упоминание о конвенции и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Вместо них ВС ссылается на российское законодательство, Конвенцию Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека, Всеобщую декларацию прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах.

Удален пункт, согласно которому Россия, «как участник Конвенции о защите прав человека и основных свобод, признает юрисдикцию ЕСПЧ обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней».

Москва вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ в 2022 году. Тогда же был принят закон, который позволил не исполнять решения этой инстанции после того, как Россия покинула Совет Европы и перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека. Президент Владимир Путин назвал решения ЕСПЧ политизированными и предвзятыми, именно поэтому Россия, по его словам, и перестала их исполнять.

ЕСПЧ обвинил Россию в нарушении прав на Украине и крушении MH17
Политика
Место крушения пассажирского самолета &laquo;Малайзийских авиалиний&raquo; Boeing 777

После денонсации Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод Россия отказалась исполнять решения ЕСПЧ. К примеру, в октябре ЕСПЧ счел, что введение с 2009 года линий разграничения с Абхазией и Южной Осетией ущемило права около 29 тыс. человек и обязал Россию выплатить свыше €253 млн.

«Решение выполнять не будем», — сказал тогда представитель российского президента Дмитрий Песков.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Пленум ВС конвенция Европейский суд по правам человека
