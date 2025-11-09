Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам

В 2022 году готовность принять в стране украинских беженцев выражали 94% опрошенных поляков, теперь их доля снизалась до 48%, следует из опросов. Кроме того, часть жителей недовольна предоставляемыми беженцам льготами

Поддержка Польшей украинцев дает трещину в опасный момент, эта тема становится центральной в борьбе за власть в польской политике, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков и опросы общественного мнения.

Президент страны Кароль Навроцкий, вступивший в должность в начале августа, выражает скептицизм в отношении стремления Украины к членству в НАТО и ЕС. Он и его союзники из партии «Право и справедливость» обвинили беженцев в том, что они получают социальные пособия без очереди. В августе Навроцкий наложил вето на законопроект о расширении льгот. В то же время правительство Дональда Туска наращивает расходы на оборону, Польша занимает первое место в НАТО по доле ВВП, направляемой на эти цели.

«Большой вопрос, как Навроцкий сможет совместить интересы национальной безопасности Польши с растущими антиукраинскими настроениями среди правого электората», — заявил старший научный сотрудник Совета по международным отношениям в Варшаве Петр Бурас.

В марте 2022 года, через месяц после начала полномасштабного конфликта России и Украины, опрос варшавского центра CBOS показал, что 94% поляков хотели бы принять украинских беженцев. Согласно опросу CBOS в прошлом октябре, этот показатель снизился до 48%. Половина опрошенных сейчас считают, что государственные льготы, предоставляемые украинским беженцам, «слишком щедры».

Bloomberg, ссылаясь на уполномоченного по правам человека в Польше, пишет о «растущем числе актов дискриминации и разжигания ненависти в отношении граждан Украины», живущих в стране. Неправительственная организация «Никогда больше» из Варшавы, собирающая данные о расизме и ксенофобии, заявила, что количество физических нападений на украинцев также возросло между 2024 и 2025 годами.

Полиция зарегистрировали 651 преступление в отношении граждан Украины на почве ненависти и дискриминации в 2024 году, а за первые девять месяцев этого года — 477. При этом агентство отмечает, что такую статистику вести сложно, поскольку многие жертвы не сообщают о происшествиях, а при регистрации преступлений не всегда указывается национальность или этническая принадлежность пострадавшего.

По мнению исследователя и аналитика по вопросам миграции Елены Бабаковой, фигура «неблагодарного украинца» занимает важное место в антиукраинских нарративах в Польше. Проблема усугубляется еще и потому, что украинцы более не готовы браться за любую работу и могут конкурировать с поляками за хорошие места, это «нарушает негласный общественный договор», считает эксперт.

По данным правительства Польши, на февраль 2025 года в стране проживали около 1,55 млн граждан Украины. Украинцы составили 78% всех иностранцев, проживающих в Польше. На тот момент под временной защитой находились 993 тыс. человек, в основном дети и женщины.

«Разжигание антиукраинских настроений» в Польше признавали и власти, в частности, в августе об этом говорил Туск. Ответственность он тогда возложил на иностранных агентов и «местных идиотов», которые действуют «по сценарию» российских властей. В Кремле неоднократно подчеркивали, что «никогда не вмешивались во внутренние дела других стран».