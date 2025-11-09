 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам

В 2022 году готовность принять в стране украинских беженцев выражали 94% опрошенных поляков, теперь их доля снизалась до 48%, следует из опросов. Кроме того, часть жителей недовольна предоставляемыми беженцам льготами

Поддержка Польшей украинцев дает трещину в опасный момент, эта тема становится центральной в борьбе за власть в польской политике, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков и опросы общественного мнения.

Президент страны Кароль Навроцкий, вступивший в должность в начале августа, выражает скептицизм в отношении стремления Украины к членству в НАТО и ЕС. Он и его союзники из партии «Право и справедливость» обвинили беженцев в том, что они получают социальные пособия без очереди. В августе Навроцкий наложил вето на законопроект о расширении льгот. В то же время правительство Дональда Туска наращивает расходы на оборону, Польша занимает первое место в НАТО по доле ВВП, направляемой на эти цели.

«Большой вопрос, как Навроцкий сможет совместить интересы национальной безопасности Польши с растущими антиукраинскими настроениями среди правого электората», — заявил старший научный сотрудник Совета по международным отношениям в Варшаве Петр Бурас.

В марте 2022 года, через месяц после начала полномасштабного конфликта России и Украины, опрос варшавского центра CBOS показал, что 94% поляков хотели бы принять украинских беженцев. Согласно опросу CBOS в прошлом октябре, этот показатель снизился до 48%. Половина опрошенных сейчас считают, что государственные льготы, предоставляемые украинским беженцам, «слишком щедры».

В Польше выросло число преступлений против украинцев
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Bloomberg, ссылаясь на уполномоченного по правам человека в Польше, пишет о «растущем числе актов дискриминации и разжигания ненависти в отношении граждан Украины», живущих в стране. Неправительственная организация «Никогда больше» из Варшавы, собирающая данные о расизме и ксенофобии, заявила, что количество физических нападений на украинцев также возросло между 2024 и 2025 годами.

Полиция зарегистрировали 651 преступление в отношении граждан Украины на почве ненависти и дискриминации в 2024 году, а за первые девять месяцев этого года — 477. При этом агентство отмечает, что такую статистику вести сложно, поскольку многие жертвы не сообщают о происшествиях, а при регистрации преступлений не всегда указывается национальность или этническая принадлежность пострадавшего.

По мнению исследователя и аналитика по вопросам миграции Елены Бабаковой, фигура «неблагодарного украинца» занимает важное место в антиукраинских нарративах в Польше. Проблема усугубляется еще и потому, что украинцы более не готовы браться за любую работу и могут конкурировать с поляками за хорошие места, это «нарушает негласный общественный договор», считает эксперт.

По данным правительства Польши, на февраль 2025 года в стране проживали около 1,55 млн граждан Украины. Украинцы составили 78% всех иностранцев, проживающих в Польше. На тот момент под временной защитой находились 993 тыс. человек, в основном дети и женщины.

«Разжигание антиукраинских настроений» в Польше признавали и власти, в частности, в августе об этом говорил Туск. Ответственность он тогда возложил на иностранных агентов и «местных идиотов», которые действуют «по сценарию» российских властей. В Кремле неоднократно подчеркивали, что «никогда не вмешивались во внутренние дела других стран».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Польша Украина Кароль Навроцкий Дональд Туск
Материалы по теме
Туск обвинил Россию в попытке поссорить Украину и Польшу
Политика
Президент Польши заявил, что Туск мешает ему встретиться со спецслужбами
Политика
Президент Польши обвинил Украину в неблагодарности
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам Политика, 22:51
Несколько человек пострадали при столкновении поездов под Братиславой Общество, 22:48
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Убитый лейтенант ЦАХАЛ оказался одним из заложников, переданных ХАМАС Политика, 22:24
Трамп назначил юриста на должность спецпосланника в Белоруссии Политика, 22:00
«Краснодар» завершил первый круг РПЛ лидером турнирной таблицы Спорт, 21:55
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Ферстаппен попал в призеры Гран-при Бразилии, стартовав с пит-лейна Спорт, 21:53
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 21:50
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» Спорт, 21:32
Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин Политика, 21:31
Три человека погибли из-за сильных волн на испанском Тенерифе. Видео Общество, 21:29
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 21:20