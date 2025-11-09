На Украине сообщили о повреждениях ТЭС, работающей на биомассе
В результате удара получила повреждения первая на Украине крупная теплоэлектростанция, которая работает на биомассе. Об этом заявил соучредитель компании-оператора Clear Energy Андрей Гриненко на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской на территории России и запрещена).
По словам Гриненко, ТЭС была построена в 2016 году. О какой именно станции идет речь и где она находится, он не уточнил.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Накануне пресс-служба «Центрэнерго» сообщила об отключении всех государственных теплоэлектростанций Украины после удара. По данным компании, тогда уровень генерации ТЭС находился на нуле.
Утром 8 ноября Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара высокоточным оружием большой дальности по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, а также по объектам газоэнергетического сектора, обеспечивающим их деятельность. «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — заявило ведомство. По его данным, удар был нанесен в ответ на «террористические атаки Украины по гражданским объектам».
В большинстве регионов Украины накануне также объявили об отключении электричества 9 ноября и вечером 8 ноября. Ограничения включают от двух до четырех периодов отключений в сутки. Промышленных потребителей также затронули меры. «Укрэнерго» тогда призывала экономно расходовать электроэнергию.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд
NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами
Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами
ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России
NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии
Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев