Военная операция на Украине⁠,
0

На Украине сообщили о повреждениях ТЭС, работающей на биомассе

Сюжет
Военная операция на Украине
Повреждена первая на Украине крупная ТЭС, работающая на биомассе, сообщил соучредитель Clear Energy. Станция была построена в 2016 году, где она находится — не указывается
Жилые дома в Киеве (Украина)&nbsp;во время отключения электроэнергии
Жилые дома в Киеве (Украина) во время отключения электроэнергии (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

В результате удара получила повреждения первая на Украине крупная теплоэлектростанция, которая работает на биомассе. Об этом заявил соучредитель компании-оператора Clear Energy Андрей Гриненко на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской на территории России и запрещена).

По словам Гриненко, ТЭС была построена в 2016 году. О какой именно станции идет речь и где она находится, он не уточнил.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Накануне пресс-служба «Центрэнерго» сообщила об отключении всех государственных теплоэлектростанций Украины после удара. По данным компании, тогда уровень генерации ТЭС находился на нуле.

Утром 8 ноября Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара высокоточным оружием большой дальности по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, а также по объектам газоэнергетического сектора, обеспечивающим их деятельность. «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — заявило ведомство. По его данным, удар был нанесен в ответ на «террористические атаки Украины по гражданским объектам».

В большинстве регионов Украины накануне также объявили об отключении электричества 9 ноября и вечером 8 ноября. Ограничения включают от двух до четырех периодов отключений в сутки. Промышленных потребителей также затронули меры. «Укрэнерго» тогда призывала экономно расходовать электроэнергию.

Полина Харчевникова
ТЭС повреждения Украина
