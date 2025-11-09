 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Астана сообщила о согласии России вернуть сроки пребывания дальнобойщиков

Астана сообщила о готовности России вернуть сроки пребывания дальнобойщиков
С 1 января срок временного пребывания иностранцев в России без визы сокращен в два раза — с 180 до 90 суток. После заседания по сотрудничеству России и Казахстана российская сторона выразила готовность вернуть 180-дневный срок
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

В России могут вернуть прежний срок пребывания казахстанских дальнобойщиков без регистрации — с 90 до 180 дней, сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова по итогам XXVI заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству двух стран.

Казахстанская сторона на заседании подняла вопрос о проблемах казахстанских автоперевозчиков, которые связаны с изменениями в российском миграционном законодательстве, вступившими в силу с 1 января 2025 года. Согласно новым нормам срок пребывания иностранных граждан без регистрации сокращен со 180 до 90 дней в течение года.

«Российская сторона выразила готовность содействовать скорейшему решению вопроса по возвращению прежнего срока пребывания казахстанских водителей, осуществляющих международные перевозки, до 180 дней», — говорится в сообщении.

ФТС назвала причину доначислений за утильсбор на автомобили из Казахстана
Общество
Фото:Владимир Константинов / Shutterstock

1 января срок временного пребывания иностранцев в России без визы сократили в два раза — со 180 до 90 суток суммарно за год. В феврале министр иностранных дел Сергей Лавров не поддержал идею виз для мигрантов из постсоветских стран. Он сказал, что ужесточение подходов к трудовым мигрантам из стран Центральной Азии, Закавказья и других бывших советских республик не будет способствовать долгосрочным интересам России.

Кроме этого, изменения в миграционном законодательстве коснулись и вопроса пересечения государственной границы. С 5 февраля 2025 года у пограничников появилось больше оснований в отказе на въезд, в частности они теперь могут принимать решение об отказе на месте — без обращения в другие инстанции, если иностранец может угрожать безопасности России.

