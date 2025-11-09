 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Посол заявил о разрушении «почти всей базы» контроля над вооружениями

Посол Бацанов заявил о разрушении почти всей базы контроля над вооружениями
Концепция первого обезоруживающего ядерного удара не актуальна: теперь обезоружить можно неядерными средствами, говорит посол России, член Совета Пагуошского движения Сергей Бацанов: контроль над вооружениями надо восстанавливать
Сергей Бацанов
Сергей Бацанов (Фото: из личного архива)

Почти вся международно-правовая база в области контроля над вооружениями оказалась разрушена, заявил РБК Сергей Бацанов, чрезвычайный и полномочный посол России, член Совета Пагуошского движения ученых, комментируя в том числе поручение Дональда Трампа Пентагону немедленно начать подготовку к испытаниям ядерного оружия.

Полный текст беседы с Сергеем Бацановым — в подписке РБК.

Пагуошское движение — международная неправительственная научная организация, которая занимается вопросами разоружения, контроля над вооружениями, ядерного нераспространения, международной безопасности и научного сотрудничества. Оно зародилось после того, как в 1955 году 11 всемирно известных ученых (в частности, Альберт Эйнштейн и Бертран Рассел) призвали созвать конференцию против использования атомной энергии в военных целях. Пагуошский Совет — высший коллегиальный орган движения.

Каким-то образом базу для контроля над вооружениями надо восстанавливать, уверен Бацанов, но основа для этого восстановления должна быть иная, в отличие от середины 1960-х годов, когда эти соглашения только начинали разрабатывать.

«Стратегическая и научно-техническая ситуация очень сильно изменилась», — подчеркнул он.

Посол Бацанов: Как спасти то, что осталось от контроля за ядерным оружием
Подписка на РБК
Сергей Бацанов

По словам посла, если после истечения ДСНВ Россия и США начнут разворачивать на своих носителях дополнительные боеголовки, это ухудшит ситуацию.

«Но ее могут ухудшить и другие вещи. Мы говорим про стратегические наступательные вооружения, а тем временем есть и так называемые нестратегические наступательные вооружения. Более того, есть новейшие вооружения, которые к ядерному оружию формально не относятся, но с их помощью можно наносить неприемлемый ущерб. Поэтому в любом случае, говоря о стратегической стабильности и каких-то будущих комбинациях, важно принимать во внимание такие вооружения, они становятся очень серьезным фактором. Долгое время существовала концепция первого обезоруживающего ядерного удара. Однако теперь обезоружить можно и с помощью неядерных средств — например, современные высокоточные ракеты дальнего радиуса действия могут нейтрализовать системы предупреждения о ракетном нападении или же стартовые установки», — объяснил Бацанов.

Вопрос воссоздания системы контроля над вооружениями достаточно сложный, говорит он.

«Например, есть такой вариант: вести переговоры вместо того, чтобы только давать зеркальные ответы. Да и вообще вопрос, нужны ли зеркальные ответы, — может, адекватные были бы лучше. Зеркальные — это когда тебе дали пощечину и ты дал пощечину в ответ. А адекватные — это когда тебе дали пощечину, а ты сделал что-то такое, отчего твоему противнику стало еще больнее. Или — еще лучше — заставило его задуматься, а не вредит ли он собственным интересам? То есть отвечать надо там, где ты получишь более значительное преимущество в результате, а не просто повторять то, что сделал противник», — говорит Сергей Бацанов.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Авторы
Теги
Петр Канаев Петр Канаев, Екатерина Постникова Екатерина Постникова
ядерное оружие Дональд Трамп Буревестник «Орешник» Владимир Путин
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
Гладков заявил о серьезном ущербе энерго- и теплоснаснабжению Белгорода Политика, 09:14
Посол заявил о разрушении «почти всей базы» контроля над вооружениями Политика, 09:02
Москва полна загадочных историй. Городской квест РБК и ГАЛС, 09:01
Посол Бацанов: Как спасти то, что осталось от контроля за ядерным оружиемПодписка на РБК, 09:01
Стоит ли играть в ОФЗ: принципы облигационного портфеля на 2026 год Инвестиции, 09:00
Европа хочет конкурировать с Маском в космосе. Что из этого получитсяПодписка на РБК, 09:00
В части Воронежа отключали свет из-за возгорания после атаки дронов Политика, 08:38
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
В России уменьшилось количество пенсионеров Общество, 08:23
В Великобритании в ночь Гая Фокса сожгли чучело Кира Стармера Общество, 08:17
Россия передаст Индии лицензию на выпуск истребителя пятого поколения Политика, 08:05
В России с 2022 года сократилось число операторов городского транспорта Бизнес, 08:00
Военные за ночь перехватили 44 украинских дрона над двумя регионами Политика, 07:53
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46