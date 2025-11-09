Посол заявил о разрушении «почти всей базы» контроля над вооружениями

Концепция первого обезоруживающего ядерного удара не актуальна: теперь обезоружить можно неядерными средствами, говорит посол России, член Совета Пагуошского движения Сергей Бацанов: контроль над вооружениями надо восстанавливать

Сергей Бацанов (Фото: из личного архива)

Почти вся международно-правовая база в области контроля над вооружениями оказалась разрушена, заявил РБК Сергей Бацанов, чрезвычайный и полномочный посол России, член Совета Пагуошского движения ученых, комментируя в том числе поручение Дональда Трампа Пентагону немедленно начать подготовку к испытаниям ядерного оружия.

Пагуошское движение — международная неправительственная научная организация, которая занимается вопросами разоружения, контроля над вооружениями, ядерного нераспространения, международной безопасности и научного сотрудничества. Оно зародилось после того, как в 1955 году 11 всемирно известных ученых (в частности, Альберт Эйнштейн и Бертран Рассел) призвали созвать конференцию против использования атомной энергии в военных целях. Пагуошский Совет — высший коллегиальный орган движения.

Каким-то образом базу для контроля над вооружениями надо восстанавливать, уверен Бацанов, но основа для этого восстановления должна быть иная, в отличие от середины 1960-х годов, когда эти соглашения только начинали разрабатывать.

«Стратегическая и научно-техническая ситуация очень сильно изменилась», — подчеркнул он.

По словам посла, если после истечения ДСНВ Россия и США начнут разворачивать на своих носителях дополнительные боеголовки, это ухудшит ситуацию.

«Но ее могут ухудшить и другие вещи. Мы говорим про стратегические наступательные вооружения, а тем временем есть и так называемые нестратегические наступательные вооружения. Более того, есть новейшие вооружения, которые к ядерному оружию формально не относятся, но с их помощью можно наносить неприемлемый ущерб. Поэтому в любом случае, говоря о стратегической стабильности и каких-то будущих комбинациях, важно принимать во внимание такие вооружения, они становятся очень серьезным фактором. Долгое время существовала концепция первого обезоруживающего ядерного удара. Однако теперь обезоружить можно и с помощью неядерных средств — например, современные высокоточные ракеты дальнего радиуса действия могут нейтрализовать системы предупреждения о ракетном нападении или же стартовые установки», — объяснил Бацанов.

Вопрос воссоздания системы контроля над вооружениями достаточно сложный, говорит он.

«Например, есть такой вариант: вести переговоры вместо того, чтобы только давать зеркальные ответы. Да и вообще вопрос, нужны ли зеркальные ответы, — может, адекватные были бы лучше. Зеркальные — это когда тебе дали пощечину и ты дал пощечину в ответ. А адекватные — это когда тебе дали пощечину, а ты сделал что-то такое, отчего твоему противнику стало еще больнее. Или — еще лучше — заставило его задуматься, а не вредит ли он собственным интересам? То есть отвечать надо там, где ты получишь более значительное преимущество в результате, а не просто повторять то, что сделал противник», — говорит Сергей Бацанов.