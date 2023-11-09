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Военная операция на Украине ,  
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WSJ узнала об угрозе саммиту по Украине

WSJ: саммит по Украине, вероятно, не состоится из-за войны на Ближнем Востоке
Сюжет
Военная операция на Украине
Встреча по Украине до конца года, скорее всего, не состоится, поскольку война ХАМАС и Израиля вызвала разногласия между США и другими странами. Российский МИД считает обсуждения урегулирования без Москвы контрпродуктивными
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Саммит на высоком уровне по мирному урегулированию конфликта на Украине, который Киев надеялся провести до конца года, скорее всего, не состоится из-за войны Израиля и исламистского движения ХАМАС, сказали западные дипломаты The Wall Street Journal.

Как пишет издание, конфликт Израиля и ХАМАС вызвал новые разногласия между США, другими западными странами и некоторыми ведущими арабскими и развивающимися мировыми державами, «которых Украина надеялась привлечь на свою сторону».

Встречи по мирному урегулированию конфликта на Украине прошли в этом году в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте. Россия не принимала в них участия, но обещала следить за ходом обсуждений. В Кремле отметили, что «любые попытки, которые способствуют мирному урегулированию, достойны положительной оценки». В МИДе назвали обсуждения без участия Москвы контрпродуктивными.

Bloomberg отмечал, что союзники Киева рассматривают эти встречи в основном как платформу для представителей властей Украины, на которой те могут напрямую изложить свою точку зрения странам, которые остаются нейтральными в отношении конфликта Москвы и Киева, особенно государствам глобального Юга. В частности, саммит в Джидде, как писала Politico, был попыткой объединить страны глобального Юга (Индию, Бразилию и ЮАР) с европейскими странами и США вокруг мирного плана по Украине.

WSJ отмечает, что импульс к обсуждению мирного урегулирования на Украине ослабевал еще до конфликта Израиля и ХАМАС. Так, по словам трех дипломатов из Киева, посол Китая на Украине после саммита в Джидде перестал посещать еженедельные встречи, проводимые главой офиса украинского президента Андреем Ермаком.

На саммите в Мальте в конце октября не было представителей Китая и Бразилии, а несколько других стран, в том числе Саудовская Аравия и Катар, направили чиновников более низкого уровня, рассказали собеседники газеты.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Украина мирное урегулирование Израиль ХАМАС США
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