Война Израиля и ХАМАС. Главное

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Ожесточенные столкновения идут между палестинскими силами и израильскими военными в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, сообщили Al Mayadeen и Al Jazeera. По информации WAFA, в операции Израиля участвует тяжелая техника, снайперы и самолет. Она началась после обстрела машины близ поселения Итамар палестинскими силами.

Сирийские военные вступили в бой с американскими войсками в подконтрольных им районах у реки Евфрат, передает Al Mayadeen. Бои начались после того, как ВВС США атаковали восточные кварталы Дейр-эз-Зора. Кроме того, некоторые военные позиции на юге страны также атаковал Израиль.

У ливанской группировки «Хезболла» на вооружении есть ракеты «Яхонт», которые она получила из Сирии, сообщает Reuters. Эти высокоточные ракеты советской разработки способны поражать крупные корабли. По словам источников агентства, «Яхонты» и были сутью той угрозы, с которой к прибывающим в Средиземное море американским авианосцам обратился глава «Хезболлы» шейх Насралла.