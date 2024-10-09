«Искандер-М» нанес удар по дивизиону Patriot близ Днепра. Видео
Российские военные нанесли удар из комплекса «Искандер-М» по позиции дивизиона Patriot в районе населенного пункта Пашена Балка в Днепропетровской области. Уничтожена пусковая установка комплекса американского производства, еще одна повреждена. Также под удар попали радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина боевого управления AN/MSQ-104 и личный состав ракетного дивизиона ВСУ.
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