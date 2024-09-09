В Бельгии чеченца приговорили к 15 годам заключения за подготовку теракта

Лидера группировки приговорили к 15 годам, его жену — к восьми. Еще двое обвиняемых получили условные сроки. По версии следствия, они планировали теракты в еврейском квартале, баре и полиции Антверпена

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Уголовный суд Брюгге вынес приговор подозреваемым в подготовке теракта в Бельгии уроженцам Чечни, задержанным в мае прошлого года, передает VRT. Предполагаемого лидера группировки, Абубакара С., приговорили к 15 годам заключения, его жену, которая участвовала в деятельности организации, — к восьми годам. Еще двум обвиняемым, в том числе брату С., дали условные сроки и назначили штрафы, одного фигуранта оправдали.

В прошлом мае в ходе рейдов в Западной и Восточной Фландрии были задержаны семь подозреваемых в подготовке теракта. В ходе расследования было установлено, что группировка планировала нападения в различных районах Антверпена, в частности в еврейском квартале, в баре, где собираются представители ЛГБТ-сообщества («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено), в полицейском участке и в здании НАТО.

В конце июля этого года федеральная прокуратура Бельгии сообщила, что троих выходцев из Чечни — K.L., A.S. и A.A. — обвиняют в причастности к деятельности террористической и запрещенной в России группировки «Вилаят Хорасан» (афганское крыло запрещенного и признанного террористической организацией «Исламского государства»). Еще троих человек освободили.

По словам пресс-секретаря суда Брюгге Амели Ван Беллегем, у группировки были «очень обширные и конкретные планы террористической атаки». «Группа арендовала гараж для хранения оружия, изучала время реагирования полиции, принимала меры для своих детей и посещала конкретные места для различных нападений. Только благодаря вмешательству полиции их в конечном итоге удалось избежать», — рассказала она.

Ключевой фигурой сети называют получившего наибольший срок Абубакара С. Как отмечает VRT, он «прямо заявил, что хочет посеять страх и нанести ущерб экономике». С. заявил о верности ИГ, вербовал новых членов, отправлял видео с инструкцией по изготовлению бомбы, собирал средства и «договаривался о том, чтобы ИГ взяло на себя ответственность за теракты».

В ходе судебного разбирательства Абубакар С. несколько раз перебивал судью и выкрикивал оскорбления, его отвели обратно в камеру, сообщает VRT. По словам его адвоката Питерьяна Денса, мужчина был особенно недоволен осуждением своего брата, который, по его словам, не имел никакого отношения к делу.