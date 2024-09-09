 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Бельгии чеченца приговорили к 15 годам заключения за подготовку теракта

Лидера группировки приговорили к 15 годам, его жену — к восьми. Еще двое обвиняемых получили условные сроки. По версии следствия, они планировали теракты в еврейском квартале, баре и полиции Антверпена
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Уголовный суд Брюгге вынес приговор подозреваемым в подготовке теракта в Бельгии уроженцам Чечни, задержанным в мае прошлого года, передает VRT. Предполагаемого лидера группировки, Абубакара С., приговорили к 15 годам заключения, его жену, которая участвовала в деятельности организации, — к восьми годам. Еще двум обвиняемым, в том числе брату С., дали условные сроки и назначили штрафы, одного фигуранта оправдали.

В прошлом мае в ходе рейдов в Западной и Восточной Фландрии были задержаны семь подозреваемых в подготовке теракта. В ходе расследования было установлено, что группировка планировала нападения в различных районах Антверпена, в частности в еврейском квартале, в баре, где собираются представители ЛГБТ-сообщества («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено), в полицейском участке и в здании НАТО.

В конце июля этого года федеральная прокуратура Бельгии сообщила, что троих выходцев из Чечни — K.L., A.S. и A.A. — обвиняют в причастности к деятельности террористической и запрещенной в России группировки «Вилаят Хорасан» (афганское крыло запрещенного и признанного террористической организацией «Исламского государства»). Еще троих человек освободили.

По словам пресс-секретаря суда Брюгге Амели Ван Беллегем, у группировки были «очень обширные и конкретные планы террористической атаки». «Группа арендовала гараж для хранения оружия, изучала время реагирования полиции, принимала меры для своих детей и посещала конкретные места для различных нападений. Только благодаря вмешательству полиции их в конечном итоге удалось избежать», — рассказала она.

Кадыров заявил о массовом притоке добровольцев в Чечне
Политика
Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Ключевой фигурой сети называют получившего наибольший срок Абубакара С. Как отмечает VRT, он «прямо заявил, что хочет посеять страх и нанести ущерб экономике». С. заявил о верности ИГ, вербовал новых членов, отправлял видео с инструкцией по изготовлению бомбы, собирал средства и «договаривался о том, чтобы ИГ взяло на себя ответственность за теракты».

В ходе судебного разбирательства Абубакар С. несколько раз перебивал судью и выкрикивал оскорбления, его отвели обратно в камеру, сообщает VRT. По словам его адвоката Питерьяна Денса, мужчина был особенно недоволен осуждением своего брата, который, по его словам, не имел никакого отношения к делу.

Лавров назвал ключевой вопрос урегулирования конфликта на Украине

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Режим ЧС вводится в Новосибирской области

В Китае выявили ортонайровирус

La Repubblica узнала о мирном плане Шольца по Украине

В России появится обязательная примирительная процедура при разводе

Trafigura предупредила о скором падении цен на нефть до $60 за баррель

Результаты губернаторских выборов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Бельгия Чечня подготовка теракта Антверпен
Материалы по теме
Во Франции задержали 10 чеченцев в рамках масштабной полицейской операции
Политика
Во Франции арестовали чеченца по делу о подготовке теракта на Олимпиаде
Политика
Сбежавшая от родни чеченка попросила ее не искать и оставить в покое
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 99,72 (+0,52) Инвестиции, 06 сен, 18:13 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 89,82 (+0,12) Инвестиции, 06 сен, 18:13
Суд арестовал тренера ММА после избиения таджика в МосквеСпорт, 17:45
Официальный курс доллара превысил ₽90 впервые с начала сентябряИнвестиции, 17:45
Выиграйте футболки от РБК и подписку Pro в нашем Telegram-канале17:44
С обрушившегося моста во Вьетнаме упали 13 человекОбщество, 17:38
Чиновнику мэрии Курска объявили выговор из-за баннера с бойцом ВСУПолитика, 17:33
«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг Росэксимбанка до уровня ruAA+Пресс-релиз, 17:23
Владелец брендов Gucci и Balenciaga за день потерял €1 млрд стоимостиИнвестиции, 17:22
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Лавров раскрыл, как Москва относится к «формуле» ЗеленскогоПолитика, 17:08
В Москве опробуют способы снижения шума от строекНедвижимость, 17:04
Особое внимание. За что банки блокируют счета пользователей криптовалютКрипто, 17:03
Минспорта предложил Азербайджану играть в КХЛ после визита Путина в БакуСпорт, 16:59
Стала известна дата прощания с Александром МасляковымОбщество, 16:48
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 16:47
В Казани убили бывшего замначальника танкового училищаОбщество, 16:47