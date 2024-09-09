Умер экс-глава Марий Эл Александр Евстифеев

Евстифеев возглавлял Марий Эл с 2017 по 2022 год. До этого он работал в Уральском государственном юридическом университете, занимал пост заместителя полномочного представителя президента в ПФО, был сенатором от Ямало-Ненецкого АО

Александр Евстифеев (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Экс-глава Марий Эл Александр Евстифеев, возглавлявший республику в 2017–2022 годах, скончался в возрасте 66 лет, сообщил нынешний глава региона Юрий Зайцев в своем телеграм-канале.

«Ушел из жизни выдающийся государственный деятель Александр Александрович Евстифеев. Всю свою жизнь он посвятил общественной и политической деятельности. Занимал важные посты, включая должность главы Республики Марий Эл, где проявил себя как мудрый и дальновидный политик. Под его руководством регион достиг значительных успехов в социально-экономическом развитии. Выражаю соболезнования родным и близким», — написал Зайцев.

Республика Марий Эл находится в числе самых малонаселенных регионов России: на 1 января 2024 года там, по данным Росстата, проживало около 670 тыс. человек. На долю республики приходится около 0,2% суммарного валового регионального продукта (ВРП) всех российских субъектов.

Выборы главы региона 2017 года Евстифеев выиграл с результатом 88,3%. До этого он работал в Свердловском юридическом институте (ныне Уральский государственный юридический университет), занимал пост заместителя полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе, был сенатором от Ямало-Ненецкого автономного округа.

Источники РБК называли Евстифеева человеком, близким к первому заместителю главы администрации президента Сергею Кириенко. В 2000–2002 годы он занимал пост замполпреда президента в Приволжском федеральном округе, полпредом в то время был Кириенко. Причиной отставки Евстифеева с поста губернатора собеседники РБК называли его личное решение.