Умер экс-глава Марий Эл Александр Евстифеев
Экс-глава Марий Эл Александр Евстифеев, возглавлявший республику в 2017–2022 годах, скончался в возрасте 66 лет, сообщил нынешний глава региона Юрий Зайцев в своем телеграм-канале.
«Ушел из жизни выдающийся государственный деятель Александр Александрович Евстифеев. Всю свою жизнь он посвятил общественной и политической деятельности. Занимал важные посты, включая должность главы Республики Марий Эл, где проявил себя как мудрый и дальновидный политик. Под его руководством регион достиг значительных успехов в социально-экономическом развитии. Выражаю соболезнования родным и близким», — написал Зайцев.
Республика Марий Эл находится в числе самых малонаселенных регионов России: на 1 января 2024 года там, по данным Росстата, проживало около 670 тыс. человек. На долю республики приходится около 0,2% суммарного валового регионального продукта (ВРП) всех российских субъектов.
Выборы главы региона 2017 года Евстифеев выиграл с результатом 88,3%. До этого он работал в Свердловском юридическом институте (ныне Уральский государственный юридический университет), занимал пост заместителя полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе, был сенатором от Ямало-Ненецкого автономного округа.
Источники РБК называли Евстифеева человеком, близким к первому заместителю главы администрации президента Сергею Кириенко. В 2000–2002 годы он занимал пост замполпреда президента в Приволжском федеральном округе, полпредом в то время был Кириенко. Причиной отставки Евстифеева с поста губернатора собеседники РБК называли его личное решение.
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