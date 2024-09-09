Пушилин показал документы о месте массовых казней нацистами в Донецке
Специалисты Управления ФСБ России по ДНР рассекретили документы о преступлениях, которые совершали нацисты в 1941–1943 годах — во время Великой Отечественной войны в городе Сталино (сейчас — Донецк). Как указал глава республики Денис Пушилин, читать «без содрогания» их невозможно.
В документах говорится о массовых казнях в шахте «4-4 бис» в пригороде Сталино. Согласно опубликованным материалам, в шахту «Калиновка» в течение двух лет почти каждый день сбрасывались тела до 200 расстрелянных или замученных советских граждан.
«Это самое массовое место гибели жителей СССР от рук немецких оккупантов на территории России», — указал Пушилин.
По показаниям свидетелей, жертв расстреливали перед шурфом, а потом сбрасывали в него тела, в том числе детей и младенцев с матерями. Были случаи, и они описаны в документах, когда детей сбрасывали живыми. В ФСБ указали, что эти материалы будут использованы для признания геноцида народа Донбасса в годы Великой Отечественной войны (ВОВ).
Как отмечает Пушилин, таким образом могли убить до 75 тыс. советских граждан, что делает эпизод одним из «чудовищнейших преступлений гитлеровского фашизма», о котором должны знать наши потомки. Также, по его словам, на месте шахты «4-4 бис» по поручению президента Владимира Путина реконструирован мемориал, увековечивающий память о невинных жертвах.
Памятник расположен в Калининском районе Донецка, его возвели в 1983 году. Мемориал изображает два шурфа и опрокинутую вагонетку. Над одним из шурфов развевающееся каменное знамя. Считается, что шахта «4-4 бис» — это второе по массовости место захоронения жертв нацизма после Бабьего Яра (урочище на северо-западе Киева).
ФСБ в сентябре рассекретило очередную партию документов к 81-летию освобождения Донецка от нацистских захватчиков. Город находился под контролем нацистов около трех лет, за это время его население сократилось в три раза.
В Британии обнаружили массовое захоронение младенцев
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Аналитики предсказали сохранение ставки, несмотря на жесткие сигналы ЦБ
Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика
Украина начала применять «дроны-драконы»
В России появится обязательная примирительная процедура при разводе
Инвесторы вывели более $1 млрд за неделю из криптовалютных ETF
Как закончились выборы в Мосгордуму. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов