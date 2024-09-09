 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Пушилин показал документы о месте массовых казней нацистами в Донецке

Пушилин назвал место самых массовых казней нацистами на территории России
Во время оккупации Донецка нацисты только в одной шахте «4-4 бис» казнили до 75 тыс. человек, что делает шахту вторым после Бабьего Яра местом захоронения жертв нацизма и крупнейшим на территории России

Фото: PushilinDenis / Telegram
Фото: PushilinDenis / Telegram
Фото: PushilinDenis / Telegram
Фото: PushilinDenis / Telegram
Фото: PushilinDenis / Telegram
Фото: PushilinDenis / Telegram
Фото: PushilinDenis / Telegram
Фото: PushilinDenis / Telegram
Фото: PushilinDenis / Telegram

Специалисты Управления ФСБ России по ДНР рассекретили документы о преступлениях, которые совершали нацисты в 1941–1943 годах — во время Великой Отечественной войны в городе Сталино (сейчас — Донецк). Как указал глава республики Денис Пушилин, читать «без содрогания» их невозможно.

В документах говорится о массовых казнях в шахте «4-4 бис» в пригороде Сталино. Согласно опубликованным материалам, в шахту «Калиновка» в течение двух лет почти каждый день сбрасывались тела до 200 расстрелянных или замученных советских граждан.

«Это самое массовое место гибели жителей СССР от рук немецких оккупантов на территории России», — указал Пушилин.

По показаниям свидетелей, жертв расстреливали перед шурфом, а потом сбрасывали в него тела, в том числе детей и младенцев с матерями. Были случаи, и они описаны в документах, когда детей сбрасывали живыми. В ФСБ указали, что эти материалы будут использованы для признания геноцида народа Донбасса в годы Великой Отечественной войны (ВОВ).

Как отмечает Пушилин, таким образом могли убить до 75 тыс. советских граждан, что делает эпизод одним из «чудовищнейших преступлений гитлеровского фашизма», о котором должны знать наши потомки. Также, по его словам, на месте шахты «4-4 бис» по поручению президента Владимира Путина реконструирован мемориал, увековечивающий память о невинных жертвах.

Памятник расположен в Калининском районе Донецка, его возвели в 1983 году. Мемориал изображает два шурфа и опрокинутую вагонетку. Над одним из шурфов развевающееся каменное знамя. Считается, что шахта «4-4 бис» — это второе по массовости место захоронения жертв нацизма после Бабьего Яра (урочище на северо-западе Киева).

ФСБ в сентябре рассекретило очередную партию документов к 81-летию освобождения Донецка от нацистских захватчиков. Город находился под контролем нацистов около трех лет, за это время его население сократилось в три раза.

В Британии обнаружили массовое захоронение младенцев

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Аналитики предсказали сохранение ставки, несмотря на жесткие сигналы ЦБ

Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика

Украина начала применять «дроны-драконы»

В России появится обязательная примирительная процедура при разводе

Инвесторы вывели более $1 млрд за неделю из криптовалютных ETF

Как закончились выборы в Мосгордуму. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Донецк Донбасс нацисты фашизм ФСБ Денис Пушилин ДНР
Материалы по теме
Захарова ответила на решение бундесвера чтить часть нацистов
Политика
ФСБ показала документы о создании атомной бомбы в нацистской Германии
Политика
Украденную нацистами голову Будды вернули владельцам через 83 года
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 99,72 (+0,52) Инвестиции, 06 сен, 18:13 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 89,82 (+0,12) Инвестиции, 06 сен, 18:13
Кремль не увидел очертаний мирного урегулирования на УкраинеПолитика, 13:17
Беглов одержал победу на выборах губернатора Санкт-ПетербургаПолитика, 13:11
Кремль отказался комментировать публикации о свадьбе Львовой-БеловойОбщество, 13:10
Звезда «Мизери» Кэти Бейтс объявила о завершении кинокарьерыLife, 13:04
Песков назвал не всегда правдивыми публикации о поставках ракет из ИранаПолитика, 13:02
Трамп сумел неожиданно обогнать Харрис по популярности среди американцевПолитика, 13:02
Семак признан лучшим тренером РПЛ в начале сезонаСпорт, 12:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минобороны сообщило о занятии села МемрикПолитика, 12:50
Лавров заявил о Ближнем Востоке на грани большой войныПолитика, 12:49
В Полтавской области мужчина бросил гранату в группу людей у супермаркетаОбщество, 12:48
Кобахидзе заявил о «беспрецедентном вмешательстве» в выборы ГрузииПолитика, 12:45
ФАС завела дело против ВТБ из-за рекламы кредиткиБизнес, 12:40
Полицейские погнались за машиной под Новгородом и открыли стрельбуОбщество, 12:36
В Киеве в очередной раз подожгли автомобиль военногоПолитика, 12:35