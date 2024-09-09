Пушилин показал документы о месте массовых казней нацистами в Донецке

Во время оккупации Донецка нацисты только в одной шахте «4-4 бис» казнили до 75 тыс. человек, что делает шахту вторым после Бабьего Яра местом захоронения жертв нацизма и крупнейшим на территории России

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Специалисты Управления ФСБ России по ДНР рассекретили документы о преступлениях, которые совершали нацисты в 1941–1943 годах — во время Великой Отечественной войны в городе Сталино (сейчас — Донецк). Как указал глава республики Денис Пушилин, читать «без содрогания» их невозможно.

В документах говорится о массовых казнях в шахте «4-4 бис» в пригороде Сталино. Согласно опубликованным материалам, в шахту «Калиновка» в течение двух лет почти каждый день сбрасывались тела до 200 расстрелянных или замученных советских граждан.

«Это самое массовое место гибели жителей СССР от рук немецких оккупантов на территории России», — указал Пушилин.

По показаниям свидетелей, жертв расстреливали перед шурфом, а потом сбрасывали в него тела, в том числе детей и младенцев с матерями. Были случаи, и они описаны в документах, когда детей сбрасывали живыми. В ФСБ указали, что эти материалы будут использованы для признания геноцида народа Донбасса в годы Великой Отечественной войны (ВОВ).

Как отмечает Пушилин, таким образом могли убить до 75 тыс. советских граждан, что делает эпизод одним из «чудовищнейших преступлений гитлеровского фашизма», о котором должны знать наши потомки. Также, по его словам, на месте шахты «4-4 бис» по поручению президента Владимира Путина реконструирован мемориал, увековечивающий память о невинных жертвах.