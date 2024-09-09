Военным компенсируют расходы за пользование личным автомобилем в отпуске

Право на такую компенсацию военнослужащие имеют в соответствии с федеральным законом «О статусе военнослужащих», однако процедура компенсации расходов за пользование личным автомобилем до сих пор не была регламентирована

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Военнослужащим, а также военным пенсионерам и членам их семей будут компенсировать расходы за использование личного автомобиля в командировках и отпусках, говорится в постановлении правительства, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Право на такую компенсацию военнослужащие и военные пенсионеры имеют в соответствии с федеральным законом «О статусе военнослужащих», однако процедура компенсации расходов за использование личного транспорта не была регламентирована. До сих пор военнослужащие получали ее только за поездки в поезде или самолете, предоставив в качестве подтверждения проездные документы, уточнили в пресс-службе кабмина.

Согласно постановлению, порядок возмещения расходов за пользование автомобильным транспортом будут определять МВД, Министерство обороны и другие федеральные органы власти, где предусмотрена военная служба.

За последние два года правительство уже предоставило множество льгот военным, участникам спецоперации и членам их семей. Так, в мае 2022 года президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому дети участников спецоперации могут поступать в вузы России по специальной квоте. Учебные заведения должны закреплять за ними 10% от общего числа мест для поступающих на программы бакалавриата и специалитета.

В сентябре прошлого года правительство утвердило постановление о возврате средств участникам спецоперации и их родственникам за несостоявшиеся поездки за рубеж. Компенсации будут выплачивать из средств фонда персональной ответственности туроператора. Решение распространяется на туры за границу и касается ситуаций, когда у туроператора недостаточно собственных средств для возврата денег.

В декабре Путин также дал участникам спецоперации право на приоритет в трудоустройстве. Согласно утвержденным поправкам, компании, трудоустраивающие военных, смогут получить статус социальных предприятий.