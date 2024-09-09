Поражение в Курской области станет «финальной точкой» Зеленского после неудачного контрнаступления, считает Роберт Инглиш. Операция в Курской области не смогла остановить продвижение российской армии в Донбассе

Владимир Зеленский (Фото: Heiko Becker / Reuters)

Поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области станет «финальной точкой» для президента Владимира Зеленского, заявил бывший аналитик Пентагона Роберт Инглиш в статье для журнала National Interest (NI).

По его словам, «мало кто из украинцев празднует» достижения ВСУ в Курской области на фоне «бойни и краха» на донецком направлении, и это может спровоцировать гнев в отношении Зеленского.

«Это связано с тем, что многие украинцы считают, что Зеленский, которого превозносят на Западе и который редко подвергается критическому анализу в своей собственной стране, провалил две предыдущие крупные кампании», — считает Инглиш. Речь идет о контрнаступлении ВСУ в 2023 году, которое не привело к ожидаемым результатам, и «упущение» подготовки России к осенней и зимней кампании 2023–2024 годов.

«Курский гамбит» Зеленского стал прообразом ситуации в Крынках: операция минимального военного значения с риском огромных потерь, преследующая главным образом политическую цель — перевернуть сценарий, чтобы убедить скептиков в том, что проигравшая сторона может выиграть», — заявил аналитик.

Он пришел к выводу, что сейчас большие территориальные потери на Донбассе «станут третьим ударом» для Зеленского. «В какой-то момент перестановок в кабинете министров и отставок будет недостаточно, чтобы снять с себя ответственность за решения, которые сделали ситуацию еще хуже», — заключил Инглиш.

ВСУ начали операцию в Курской области 6 августа. Минобороны России на фоне этого отчитывалось о наращивании темпов наступления в ДНР, в частности, установлении контроля над рядом населенных пунктов. Зеленский признавал, что вторжение в российский регион не улучшило ситуацию для ВСУ в Донбассе. Президент России Владимир Путин называл «священным долгом» военных выдавить украинскую армию из Курской области.