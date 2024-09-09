Под Киевом погиб куратор направления дронов в Минстратегпроме

В Минстратегпроме Украины Олейник занимался направлением дронов. По данным «Страны», в его автомобиль влетел Mitsubishi L-200 — тот совершил наезд на дикого кабана и вылетел на встречную полосу

Ярослав Олейник (Фото: Ярослав Олейник / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В ДТП в Киевской области вместе с женой погиб советник главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины (Минстратегпром) Ярослав Олейник, сообщила замглавы министерства Анна Гвоздяр, передает УНИАН. Подробностей ДТП она не уточнила.

По данным источника «Страны», ДТП случилось накануне вечером — военный на автомобиле Mitsubishi L-200 совершил наезд на дикого кабана, который лежал на дороге, из-за чего потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mitsubishi Pagero Олейника. «От полученных трав они [Олейник с женой] погибли на месте ДТП. Водитель Mitsubishi L-200 доставлен в больницу», — рассказал собеседник издания.

Как отмечает «Страна», на фронте Олейник занимался дронами и тем же направлением занимался в министерстве, в котором на днях сменилось руководство.

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности — орган исполнительной власти Украины, отвечающий за проведение правительственной политики в сфере развития стратегических отраслей промышленности и военно-промышленной политики. Министерство было создано в июле 2020 года. В начале сентября возглавлявший его министр стратегической промышленности Александр Камышин был отправлен в отставку и стал внештатным советником президента по стратегическим вопросам. С 5 сентября ведомство возглавляет Герман Сметанин.

В феврале этого года президент Украины Владимир Зеленский поручил выделить в структуре ВСУ Силы беспилотных систем. О важности роли беспилотников в ходе боевых действий говорили и на Украине, и в России, и на Западе. Киев первым в мире выделил дроны в отдельный род войск.

Ранее в этом месяце главком ВСУ Александр Сырский отстранил от исполнения обязанностей начальника штаба командования сил беспилотных систем Романа Гладкого, назначенного на должность в конце августа. Причиной стал связанный с военным скандал — после назначения депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что начштаба — «выходец из Крыма», у которого нет опыта работы с беспилотниками, он был подозреваемым в госизмене и коррупции, «а также имеет жену с российским паспортом». В Раде тогда попросили Службу безопасности Украины (СБУ) проверить, есть ли паспорт России у самого Гладкого.