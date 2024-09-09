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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ обвинили в попытке разжечь конфликт с грузинами в Курской области

ФАДН обвинила ВСУ в попытке разжечь конфликт с грузинами в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
ВЭФ-2024
В составе сил ВСУ, атаковавших Курскую область, были грузины, заявил глава ФАДН. По его словам, среди жителей региона «начали раскачивать историю о том, что за вторжение нужно мстить местным грузинам»
Фото: Олег Петрасюк / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / Reuters

Глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов заявил ТАСС на полях Восточного экономического форума, что во время атаки ВСУ на Курскую область была предпринята попытка разжечь межнациональный конфликт с участием грузинского народа.

Баринов отметил, что в военных действиях на стороне Украины участвуют грузинские бойцы. В то же время, по словам главы ФАДН, в Курской области живут десятки тысяч грузин, которые являются гражданами России.

«Наши оппоненты начали разгонять волну в телеграм-каналах среди населения области, писать: «Грузины вторглись на нашу территорию, почему почти 130 тыс. грузин спокойно живут и работают в Курской области?» — сказал Баринов. По его словам, среди жителей региона «начали раскачивать историю о том, что за вторжение нужно мстить местным грузинам».

Баринов отметил, что, когда он приезжал в область, с ним в том числе был руководитель Федеральной грузинской национально-культурной автономии в России Давид Цецхладзе. «Он, во-первых, призвал своих соотечественников с той стороны сложить оружие, возвращаться на Родину и заботиться о собственной стране, а не о бандеровском нацистском режиме. Кроме того, он собрал грузинскую общину Курской области, которая откликнулась на горе сограждан. В итоге мы определили, какую гуманитарную помощь нужно оказать пострадавшим районам Курской области. Мы отправили продукты питания, медикаменты, дизель-генераторы, телевизоры для пунктов временного размещения», — рассказал глава ФАДН.

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Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

В начале августа портал War Zone написал, что среди напавших на Курскую область есть 120 участников «Грузинского национального легиона» (воюющее на стороне ВСУ формирование, созданное в 2014 году; в июне текущего года Южный окружной военный суд признал его террористической организацией и запретил в России). Глава грузинской диаспоры в России Давид Цецхладзе осудил участие грузинских бойцов в операции ВСУ, призвал их «бросить оружие и вернуться к своим семьям». «Это не ваша война и вы не являетесь официальными представителями Грузии, махая грузинским флагом в рядах ВСУ», — заявил он 11 августа. Позднее Цецхладзе посетил Курск.

О том, что в боях в Курской области на стороне Киева принимают участие иностранные военные, сообщала также представитель МИДа Мария Захарова. «Везде слышалась польская речь, английская речь, французская речь», — заявлял в середине августа замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Президент России Владимир Путин называл атаку на регион «масштабной провокацией» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ФАДН Курская область ВСУ Грузия Военная операция на Украине
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