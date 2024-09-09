ВСУ обвинили в попытке разжечь конфликт с грузинами в Курской области

В составе сил ВСУ, атаковавших Курскую область, были грузины, заявил глава ФАДН. По его словам, среди жителей региона «начали раскачивать историю о том, что за вторжение нужно мстить местным грузинам»

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Глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов заявил ТАСС на полях Восточного экономического форума, что во время атаки ВСУ на Курскую область была предпринята попытка разжечь межнациональный конфликт с участием грузинского народа.

Баринов отметил, что в военных действиях на стороне Украины участвуют грузинские бойцы. В то же время, по словам главы ФАДН, в Курской области живут десятки тысяч грузин, которые являются гражданами России.

«Наши оппоненты начали разгонять волну в телеграм-каналах среди населения области, писать: «Грузины вторглись на нашу территорию, почему почти 130 тыс. грузин спокойно живут и работают в Курской области?» — сказал Баринов. По его словам, среди жителей региона «начали раскачивать историю о том, что за вторжение нужно мстить местным грузинам».

Баринов отметил, что, когда он приезжал в область, с ним в том числе был руководитель Федеральной грузинской национально-культурной автономии в России Давид Цецхладзе. «Он, во-первых, призвал своих соотечественников с той стороны сложить оружие, возвращаться на Родину и заботиться о собственной стране, а не о бандеровском нацистском режиме. Кроме того, он собрал грузинскую общину Курской области, которая откликнулась на горе сограждан. В итоге мы определили, какую гуманитарную помощь нужно оказать пострадавшим районам Курской области. Мы отправили продукты питания, медикаменты, дизель-генераторы, телевизоры для пунктов временного размещения», — рассказал глава ФАДН.

В начале августа портал War Zone написал, что среди напавших на Курскую область есть 120 участников «Грузинского национального легиона» (воюющее на стороне ВСУ формирование, созданное в 2014 году; в июне текущего года Южный окружной военный суд признал его террористической организацией и запретил в России). Глава грузинской диаспоры в России Давид Цецхладзе осудил участие грузинских бойцов в операции ВСУ, призвал их «бросить оружие и вернуться к своим семьям». «Это не ваша война и вы не являетесь официальными представителями Грузии, махая грузинским флагом в рядах ВСУ», — заявил он 11 августа. Позднее Цецхладзе посетил Курск.

О том, что в боях в Курской области на стороне Киева принимают участие иностранные военные, сообщала также представитель МИДа Мария Захарова. «Везде слышалась польская речь, английская речь, французская речь», — заявлял в середине августа замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Президент России Владимир Путин называл атаку на регион «масштабной провокацией» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».