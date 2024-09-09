Эксперты назвали используемые Ираном методы обхода западных санкций

Международный дискуссионный клуб «Валдай» подготовил доклад о том, как экономика Ирана справляется с санкциями. Его ключевые положения — в материале РБК

Фото: Morteza Nikoubazl / ZUMAPRESS.com / ТАСС

Особенности экономической модели Ирана и влияние санкций на нее

Несмотря на то, что санкции существенно влияют на экономическую ситуацию в Иране, определяющую роль в ней все же играют политика правительства и особенности экономической модели. Об этом говорится в докладе международного дискуссионного клуба «Валдай», посвященном тому, как экономика Ирана справляется с санкциями (доклад есть в распоряжении РБК).

Революция 1979 года, прошедшея под лозунгом «Ни Восток, ни Запад — Исламская Республика», определила политическое и экономическое устройство страны. «Новые власти искали собственный путь, который одновременно отвечал бы потребностям развития страны и идеологическим установкам духовенства — построить экономику, работающую на исламских принципах, — напоминают аналитики. — В результате в стране сформировалась уникальная в некоторых аспектах экономическая модель, во многом и сегодня определяющая развитие Ирана».

Эксперты выделили четыре основных принципа, на которых работает иранская экономическая модель.

Приоритет государственной и общественной собственности. Согласно ст. 44 иранской Конституции, она охватывает основные отрасли промышленности, внешнюю торговлю, крупные горнорудные предприятия, банковское дело, страхование, производство электроэнергии и т.д. Этим положением власти обосновали проведенную ими национализацию имущества свергнутого шаха, иностранных компаний и частных лиц.

Приоритет исламских ценностей над экономической свободой. Поэтому, иранские банки, например, не имеют право взимать выдавать кредиты под процентную ставку.

Социальная справедливость. Акцент не на производстве, а на распределении, обмене и потреблении; один из лозунгов — «Производство — по способностям, потребление — по благочестию».

Автаркия как способ освободиться от экономической и политической зависимости от других стран.

Попытка воплотить эти принципы привела к тому, что значительно выросла доля государства в экономике. В частном секторе власти перенесли акцент с крупных предприятий на малый и средний бизнес, запретили деятельности почти всех иностранных компаний и перевели внешнюю торговлю под полный государственный контроль. «Государственное регулирование усилилось настолько, что приобрело характер прямого вмешательства в систему рыночных отношений. Например, были установлены фиксированные цены на различные товары, а иностранную валюту для импортных операций стали распределять централизованным образом, — поясняют аналитики «Валдая». — Руководство страны настаивало, что «изоляция — одно из великих благ» Ирана. Экономика демонстрировала обратное: к 1988 году ВВП на душу населения упал до $3,3 тыс., то есть за двенадцать лет сократился более чем вдвое от пика шахского периода».

При этом в стране имело место попытки экономических реформ — президент Али Акбар Хашеми-Рафсанджани (1989–1997 гг.) и Мохаммад Хатами (1997–2005 гг.) пошли на либерализацию внутренних цен, постепенно отказались от субсидий на продукты и сократили ограничения на обмен валюты и внешнюю торговлю. В 2005 году к власти пришел Махмуд Ахмадинежад, при котором Тегеран стал открыто развивать свою ядерную программу и столкнулся с санкциями СБ ООН. Он продолжил реформы, но они не были завершены и не принесли ожидаемых результатов. Например, приватизация не увеличила долю частного сектора в экономике — большинство приватизированных госкомпаний перешло в полугосударственный сектор (к нему относятся пенсионные и религиозные фонды, компании Корпуса стражей исламской революции — КСИР), который в условиях санкций пришел на место иностранного капитала.

В 2014 году верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи провозгласил «экономику сопротивления». Ее принципы — опора на внутренние возможности, снижение зависимости от нефтяных доходов, способность противостоять различным шокам (мировые кризисы, санкции), широкое участие народа в экономическом развитии — в частности, через программы приватизации, рациональное потребление и борьбу с коррупцией.

Из-за санкций в Иране значительно сократились добыча и экспорт нефти (до ограничений он экспортировал порядка 2,7 млн баррелей в день, в 2023 году — около 1,3 млн баррелей), торговля стала менее диверсифицированной (около 90% поставок приходится на Китай). Изменилась структура ненефтяной внешней торговли — доля пяти ведущих партнеров Ирана (Китай, ОАЭ, Турция, Ирак, Индия) выросла с 56% до 74%.

Аналитики отмечают, что иранское правительство и Центробанк не смогли обеспечить макроэкономическую стабильность в условиях санкций. «Отказ от рыночных мер в пользу административных фактически не только не дал экономике адаптироваться к новым условиям, но и привел к увеличению диспропорций в экономической системе», — утверждают они. Наглядный пример экономической неудачи — ускорение инфляции и сохранение ее на высоком уровне (более 40% по итогам 2023 года) и непрекращающееся обесценивание иранского риала.

Эксперты «Валдая» обращают внимание, что накануне революции 1979 года Иран был 14-й экономикой мира (в планах шаха было ввести ее в топ-5); в 2022 году Иран занял 40-е место. «Ни экономическая модель, сформировавшаяся после революции, ни политика иранского руководства по противодействию санкциям оказались не способны обеспечить стране устойчивое развитие», — говорится в докладе. В период реформ 1963-1977 годов средний темп роста реального ВВП составлял 10,5%, однако далее он стал сокращаться: в 1997-2011 годы — около 4,5%, а в 2012-2022 годы — 1,37%.

«Иран мог бы преодолеть стагнацию за счет системных реформ, которые предпринимали разные президентские администрации. Среди них были попытки ввести налоги для компаний в собственности исламских фондов, приватизировать крупные компании, отменить фиксированный валютный курс. Но их реализации помешало отсутствие внутриэлитного консенсуса. Для устойчивого экономического роста потребуется комплексная политика, нацеленная на создание благоприятных условий для всех экономических агентов, включая иностранных инвесторов, — и не только в тех отраслях, которые государство рассматривает как стратегические», — подчеркивают авторы доклада.

Как работают санкции и как Иран их обходит

Санкции влияют на иранскую экономику следующим образом: снижение нефтяных доходов увеличивает дефицит бюджета и инфляционные ожидания; во внешней торговле растут транзакционные издержки; из-за сложностей с импортом полуфабрикатов появляются проблемы с производством; падают расходы и инвестиции домохозяйств и компаний. Все это приводит к тому, что в долгосрочной перспективе экономический рост замедляется.

Эксперты «Валдая» выделяют три сферы, где иранские предприниматели накопили опыт обхода санкций.

Торговые операции

В третьих странах создаются подставные компании для закупки запрещенных к экспорту в Иран товаров. Они закупают подсанкционные товары у иностранных поставщиков, доставляют их в юрисдикции-посредники (Турция, ОАЭ), откуда переправляют в Иран.

Товары и технологии закупаются в странах со слабым экспортным контролем.

Плата иностранным поставщикам перечисляется на счета в третьих страна.

Поставщикам, дилерам, брокерам и другим посредникам предоставляется ложная информация о том, что санкции против Ирана отменили, или о том, что американское Управление по контролю за иностранными активами при Минюсте США (Office of Foreign Assets Control — OFAC) разрешает определенную деятельность.

Логистика

При морских перевозках используется манипуляция системой идентификации на судах — отключаются транспондеры, суда переименовываются, скрывается следующий порт захода и информация о рейсе, перемещения маскируются.

Закрашивается или перерисовываается номер судна, чтобы скрыть его принадлежность к Ирану.

Фальсифицируется отгрузочная документацию, скрываются данные о происхождении судна, — касается в основном нефти, продуктов нефтехимии и металлов.

Подсанкционные товары перегружаются с одного судна на другое — особенно по ночам.

Используются непрямые маршруты, а также внеплановые транзитные пункты.

Судя ходят под чужими флагами, часто их меняют или и вовсе ходят без флага.

Оформляются перевозки через «компании-пустышки».

Организуются чартерные авиарейсы на самолетах, которые закуплены в обход санкций. В небе над Ираном на борту объявляют внештатную ситуацию и сажают самолет на иранской территории.

Используются средневековые арабские парусники «доу» для незаконных морских перевозок на короткие дистанции — например, для поставок легкого стрелкового оружия в Йемен.

Банковские транзакции

Используется система «хавала», которая предполагает взаимозачеты денежных переводов между брокерами в разных странах без трансграничного перемещения средств.

Используются криптобиржи (около 4,5% мирового майнинга биткоина приходится на Иран).

Внедряется практика смарт-контрактов для внешней торговли.