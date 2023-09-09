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ЕС счел «пародией на щедрость» бесплатные поставки Россией зерна в Африку

Глава Евросовета Мишель раскритиковал бесплатные поставки зерна Россией в Африку
Сюжет
Военная операция на Украине
Благодаря зерновой сделке бедные страны получили в 30 раз больше, чем теперь предлагает Россия, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Президент Путин говорил, что большая часть продукции в рамках соглашения ушла в ЕС
Зерновой терминал
Зерновой терминал (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Планы России бесплатно поставить африканским странам 1 млн т зерна являются «пародией на щедрость», заявил в ходе выступления на саммите G20 в Индии глава Евросовета Шарль Мишель. Он отметил, что благодаря зерновой сделке уязвимые страны получили в 30 раз больше продукции, чем сейчас предложила Москва.

«Какой цинизм и презрение к африканским странам», — заявил Мишель (цитата по Reuters).

Глава Евросовета добавил, что экспорт в рамках сделки составил более 30 млн т и поставки осуществлялись в основном в беднейшие страны.

Президент Владимир Путин в начале сентября заявил, что Россия готова организовать поставки 1 млн тонн зерна в Турцию для переработки с целью дальнейшей бесплатной поставки в беднейшие страны мира. Кроме того, Москва в ближайшие недели начнет безвозмездную передачу зерна шести африканским странам.

В июле 2022 года Россия и Украина по отдельности заключили соглашение о вывозе украинского зерна из черноморских портов. Путин еще в прошлом году назвал зерновую сделку «надувательством». По его словам, 70% грузов с Украины в рамках соглашения поступили в богатые страны, прежде всего в Европейский союз.

Россия приостановила участие в зерновой сделке в июле 2023 года. До этого Москва неоднократно говорила, что обязательства перед Россией, предусмотренные соглашением, не исполняются.

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Путин допускал возвращение России к сделке, но при выполнении требований Москвы. В их числе МИД называл переподключение Россельхозбанка к SWIFT (ЕС отказывается это сделать), возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмену ограничений на страхование, снятия запрета на доступ в порты.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Шарль Мишель Евросовет ЕС Зерновая сделка
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