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Умерла Елизавета II
,
09 сен, 09:36
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Траур по Елизавете II у Букингемского дворца. Прямая трансляция
В Великобритании начался 10-дневный траур после смерти королевы Елизаветы II. Люди приходят в том числе к официальной резиденции монарха — Букингемскому дворцу.
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