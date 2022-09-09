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Генассамблея утвердила нового верховного комиссара ООН по правам человека

Им стал Фолькер Тюрк из Австрии, ранее занимавший пост заместителя генерального секретаря ООН по политике. Срок полномочий Тюрка — четыре года с возможностью продления на еще один срок
Фолькер Тюрк
Фолькер Тюрк (Фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Генеральная ассамблея (ГА) ООН утвердила кандидатуру заместителя генерального секретаря по политике Фолькера Тюрка на пост верховного комиссара ООН по правам человека, следует из трансляции заседания ГА.

На эту должность его рекомендовал генеральный секретарь Антониу Гутерриш. Одобрение кандидатуры Тюрка прошло без голосования.

Ранее пост верховного комиссара занимала экс-президент Чили Мишель Бачелет, срок ее полномочий истек 31 августа, она вступила в должность 1 сентября 2018 года. В период до назначения Тюрка обязанности комиссара исполняла Нада Аль-Нашиф, заместитель верховного комиссара.

Тюрк родом из Австрии, в ООН работает более 20 лет. С 2000-го по 2019 годы он занимал различные должности в Управлении верховного комиссара по делам беженцев, в том числе был помощником верховного комиссара и отвечал за разработку Глобального договора о беженцах. Генассамблея приняла его в 2018-м, среди положений договора — ослабление нагрузки на принимающие беженцев страны, расширение возможностей беженцев для обеспечения себя и создание условий для их возвращения в свои страны.

В 2019-м Тюрк перешел на должность помощника генсека по вопросам стратегической координации.

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Верховный комиссар по правам человека подчиняется генсеку ООН и отвечает за деятельность Управления верховного комиссара по правам человека. Среди обязанностей комиссара — консультация генсека по вопросам политики ООН в сфере прав человека, поддержка проектов и мероприятий в данной области, представление генсека на заседаниях по этой теме и т. д. Срок полномочий комиссара — четыре года, возможно продление на еще один срок.

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