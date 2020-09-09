В Белоруссии пригрозили наказывать родителей за участие детей в митингах

Белорусский вице-премьер назвал привлечение несовершеннолетних на акции протеста недопустимым. По его словам, детей «сознательно подвергают опасности»

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Комиссии по делам несовершеннолетних будут давать правовую оценку родителей, которые привлекают детей к участию в несанкционированных акциях. Как сообщает агентство БелТА, об этом на совещании в Орше заявил заместитель главы правительства Белоруссии, председатель Национальной комиссии по правам ребенка Игорь Петришенко.

По его словам, родители обязаны защищать своих детей в соответствии с Конституцией страны, а привлечение несовершеннолетних к участию в акциях протеста является «умышленным деянием, когда детей сознательно подвергают опасности».

«Подогревание и стимулирование несознательных родителей приводить на массовые несанкционированные мероприятия детей не укладывается ни в какие рамки действующих международных правовых норм. Это недопустимо», — сказал Петришенко. По его словам, власти «будут действовать в соответствии с международными нормами и стандартами».

6 сентября с призывом к оппозиционерам не привлекать детей на акции протеста обратилась пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова. Она предложила родителям «не играть с детьми в революции», не гулять со школьниками среди толпы и ОМОНа. К своему посту в Telegram Чемоданова прикрепила видео, на котором видно, как некие граждане блокируют проезд машинам детской коляской с ребенком.

В России в начале июня с предложением сажать на десять лет за привлечение детей на митинги выступил депутат Государственной думы от «Единой России» Евгений Марченко. По его словам, существующего ныне наказания за такое правонарушение (штраф до ₽50 тыс. для физических лиц) недостаточно.

Первое административное дело по статье о вовлечении несовершеннолетних в несогласованные акции протеста в России было возбуждено в феврале 2019 года в Калининграде в отношении местного жителя Ивана Лузина, волонтера штаба Алексея Навального. Утверждалось, что он вовлек в участие в несанкционированной акции двоих детей.