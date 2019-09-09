Трамп допустил участие в переговорах между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что при необходимости он мог бы принять участие в переговорах между Россией и Украиной, передает Bloomberg.

Состоявшийся 7 сентября обмен заключенными между двумя странами американский лидер назвал «очень большим шагом».

Обмен провели по формуле «35 на 35», среди вернувшихся в Россию оказались журналист Кирилл Вышинский и Владимир Цемах, свидетель по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе. На Украину вернулись моряки, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года, режиссер Олег Сенцов, а также Николай Карпюк и Станислав Клых, признанные виновными в убийстве российских военных во время первой чеченской кампании.

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