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Платина $900 (-6,73%) прогноз Commerzbank к 30.09.19
Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Единый день голосования-2019 ,  
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Беглов сохранил лидерство после подсчета 50% бюллетеней
Центризбирком обработал более половины протоколов на выборах в Сант-Петербурге. Действующий губернатор Александр Беглов продолжает удерживать лидерство с результатов в более чем 60% голосов
Александр Беглов (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов продолжает лидировать на выборах главы города, свидетельствуют обновленные данные ЦИК.

После подсчета 50,69% протоколов, Беглов набирает 64,53% голосов. У кандидата от «Справедливой России» Надежды Тихоновой — 16,99%, кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов набирает 15,82%.

Политика
Экзитполы показали победу Беглова с результатом более 50%

Ранее обнародованные ВЦИОМ данные экзитполов показали победу Беглова на выборах главы Санкт-Петербурга с результатом 56% голосов. На втором месте - кандидат Амосов с 21,4% голосов, Тихонова набирает 19%.

Политика
В России прошел единый день голосования. Главное


В единый день голосования 8 сентбяря выборы губернаторов прошли в 16 регионах. Во всех из них лидируют действующие врио глав регионов. При этом все они, по предварительным данным набирает более 50%, что свидетельствует о том, что вторых туров, скорее всего, нигде не будет. 

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Александр Беглов, выборы, Единый день голосования
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