Беглов сохранил лидерство после подсчета 50% бюллетеней

Центризбирком обработал более половины протоколов на выборах в Сант-Петербурге. Действующий губернатор Александр Беглов продолжает удерживать лидерство с результатов в более чем 60% голосов

Александр Беглов (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов продолжает лидировать на выборах главы города, свидетельствуют обновленные данные ЦИК.

После подсчета 50,69% протоколов, Беглов набирает 64,53% голосов. У кандидата от «Справедливой России» Надежды Тихоновой — 16,99%, кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов набирает 15,82%.

Ранее обнародованные ВЦИОМ данные экзитполов показали победу Беглова на выборах главы Санкт-Петербурга с результатом 56% голосов. На втором месте - кандидат Амосов с 21,4% голосов, Тихонова набирает 19%.

В единый день голосования 8 сентбяря выборы губернаторов прошли в 16 регионах. Во всех из них лидируют действующие врио глав регионов. При этом все они, по предварительным данным набирает более 50%, что свидетельствует о том, что вторых туров, скорее всего, нигде не будет.