Экс-советник Трампа сравнил ситуацию в Белом доме с переворотом

Публикация анонимной статьи с рассказом о «скрытом сопротивлении» Трампу, существующем в его собственной администрации, свидетельствует об одном из самых серьезных политических кризисов в США за всю историю, уверен Бэннон

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Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон сравнил ситуацию в Белом доме после публикации ​газетой The New York Times анонимной колонки о сопротивлении в администрации американского лидера с «переворотом». Об этом он заявил в интервью Reuters во время визита в Италию.

Сложившаяся после этого ситуация, как уверен Бэннон, сопоставима только с тем кризисом, с которым столкнулся Авраам Линкольн во время гражданской войны. «То, за чем вы наблюдали на днях, было настолько серьезным, насколько это возможно. Это прямое нападение на институт [президентства]», — сказал Бэннон.

«Хорошо, это переворот. Это кризис», — добавил он, заметив, что с подобным кризисом США, по его мнению, сталкивались только однажды — летом 1862 года, «когда генерал [Джордж] ​Макклеллан, высокопоставленные представители генералитета и все демократы в Армии Союза​ считали, что Авраам Линкольн не подходит [на должность главнокомандующего] и не компетентен быть на этом посту».

Анонимная колонка в The New York Times появилась 5 сентября. Она была написана от имени сотрудника администрации Дональда Трампа. Автор колонки выступил с резкой критикой президента, заявив, что в аппарате Белого дома существует скрытое сопротивление его политике, и рассказал, что приказы президента стараются игнорировать.

Факт публикации подобной статьи Дональд Трамп назвал «изменой». Президент США потребовал немедленно найти ее автора. Впоследствии сенатор-республиканец Рэнд Пол предложил разыскать автора статьи с помощью полиграфа. «Это может представлять большую опасность, если человек, который общается со СМИ, раскрывает секреты национальной безопасности», — сказал он.