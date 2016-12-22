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В Москве против участника акции Навального возбудили уголовное дело
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В Москве против участника акции Навального возбудили уголовное дело
Политика, 20:57
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В Москве против участника акции Навального возбудили уголовное дело
Мужчина, по данным СК, в ходе несогласованного митинга ударил полицейского по голове, в результате чего сотруднику правоохранительных органов «были причинены телесные повреждения»
Фото: Елизавета Антонова / РБК

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении участника акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября в Москве. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления СКР по столице.

Производство, как указали в пресс-службе, было заведено «по факту причинения телесных повреждений сотруднику полиции». «По версии следствия, 9 сентября мужчина, принимая участие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, в ответ на законные требования сотрудника полиции нанес последнему удары в область головы. В результате полицейскому были причинены телесные повреждения», — рассказали в ведомстве, добавив, что теперь следователи пытаются установить остальные обстоятельства произошедшего.

Других деталей о случившемся в СК не привели, как и не рассказали, в каком состоянии сейчас находится пострадавший полицейский. Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).​

Акции сторонников основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального против повышения пенсионного возраста состоялись в единый день голосования, 9 сентября, более чем в 20 российских городах. Наиболее массовые митинги прошли в Москве и Санкт-Петербурге (обе акции не были согласованы с местными властями). По данным МВД, в этих городах в связи с протестами были задержаны около 100 человек. При этом правозащитный проект «ОВД-Инфо» оценил количество попавших в отделения полиции в результате митингов в Москве в 36 человек, в Петербурге — в 354.

Полиция и активисты оценили количество задержанных на акциях Навального
Политика

Акции против повышения пенсионного возраста в этих городах переросли в столкновения с полицией. В Москве это произошло после того, как из толпы в полицейских полетели бутылки, в Петербурге сотрудников правоохранительных органов демонстранты начали забрасывать дымовыми шашками.

Сам Навальный принять участие в протестах не смог — в конце августа он был арестован за организацию в январе протестного митинга «Забастовка избирателей». Также перед началом акции 9 сентября и за день до нее сторонники оппозиционера сообщили, что в отделения полиции были доставлены юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, сотрудник ФБК Николай Ляскин, а также глава отдела расследований ФБК Георгий Албуров. Действия полицейских все они связали с готовящимся в центре Москвы митингом.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Москва , Алексей Навальный , повышение пенсионного возраста
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