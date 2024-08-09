Союзники по AUKUS испытали беспилотники с интегрированным ИИ

США, Британия и Австралия впервые провели подобные испытания. В Лондоне заявили, что интегрированный ИИ служит для сокращения времени, затрачиваемого на идентификацию целей, а также снижает риск для жизни операторов дронов

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США, Австралия и Великобритания в рамках трехстороннего партнерства AUKUS провели испытания беспилотников с интегрированным искусственным интеллектом (ИИ), сообщается на сайте британского правительства.

«В ходе испытаний была развернута серия беспилотных летательных аппаратов с искусственным интеллектом, которые позволяют человеку-оператору обнаруживать, выводить из строя и уничтожать цели на земле», — говорится в сообщении.

ИИ в беспилотниках служит для сокращения времени, затрачиваемого на идентификацию вражеских целей. Кроме того, он снижает риск для жизни операторов дронов. Согласно заявлению, между беспилотниками трех стран в ходе учений был осуществлен «бесшовный» и бесперебойный обмен данными.

В разработке дронов приняли участие эксперты из Лаборатории оборонной науки и технологий (DSTL). Нынешние испытания ознаменовали первое применение автономных и сенсорных систем на базе искусственного интеллекта в военной среде, подчеркнули в британском правительстве.

AUKUS — это трехсторонний оборонный альянс Австралии, Великобритании и США в Индо-Тихоокеанском регионе. Создан в сентябре 2021 года. Аббревиатура расшифровывается по первым буквам названий стран-участниц (Australia, United Kingdom, United States). Договор в том числе предусматривает оснащение австралийских военно-морских сил новейшими ударными атомными подводными лодками и углубление военно-технического сотрудничества трех стран. По мнению большинства экспертов, альянс направлен на сдерживание Китая.

Развитие искусственного интеллекта идет ускоренными темпами, в течение десяти лет или даже раньше он окажет значительное влияние на военную сферу, говорил осенью прошлого года бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

Адмирал предположил, что ИИ сможет подделывать изображения и намеренно запутывать вражескую разведку, а также добьется появления новых механизмов кибератак для преодоления современных систем киберзащиты. Ставридис сравнил значение ИИ для ведения боевых действий с появлением в прошлом лука, пороха, нарезных стволов, самолетов, подводных лодок и ядерного оружия. По его мнению, искусственный интеллект позволит тем, кто принимает решения, «мгновенно просматривать всю военную историю» и выбирать оптимальный вариант ведения боя.