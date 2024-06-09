60% немцев выступили за возвращение обязательного призыва, еще 32% инициативу не поддержали, свидетельствуют результаты опроса YouGov. С марта число сторонников всеобщей воинской повинности увеличилось на 8%

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Большинство жителей Германии выступают за возвращение обязательного воинского призыва, свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения YouGov по заказу газеты Welt am Sonntag.

Так, возврат всеобщей воинской повинности в целом поддержали 60% опрошенных, при этом 28% выбрали вариант «полностью поддерживаю», а 32% — «отчасти поддерживаю». Против инициативы выступили 32%, в том числе 18% — «отчасти против» и 14% — «полностью». Оставшиеся 8% не смогли четко ответить на вопрос.

Опрос также показал, что почти половина граждан Германии (49%) в настоящее время полагают, что ФРГ угрожают иностранные вооруженные силы. Несколько меньше (40%), напротив, не видят угрозы безопасности страны. Еще 11% не стали высказывать свою точку зрения по этому поводу.

Опрос YouGo проводился с 31 мая по 5 июня. В нем приняли участие 2295 человек. В марте институт Forsa проводил аналогичный опрос. Тогда за возвращение призыва высказались 52% немцев, против — 43%.

Призыв на военную службу в Германии был приостановлен в 2011 году. С тех пор численность бундесвера неуклонно сокращалась и сегодня составляет 181,5 тыс. солдат. Глава Минобороны Германии Борис Писториус в прошлом декабре называл ошибкой отмену обязательной службы и говорил, что получил порядка 65 предложений о реорганизации бундесвера. Spiegel в марте писал, что министр поручил подготовить предложения о модели набора на военную службу с элементами призыва.

На заседании исполкома партии СДПГ в мае Писториус представил новую модель службы, которая основана на добровольном привлечении молодых людей в армию, в том числе при помощи разных стимулов — бесплатного получения водительских прав, погашения части кредитов на обучение, языковых курсов. Уже в июне он заявил, что бундесвер должен быть готов к войне к 2029 году. «Мы не должны думать, что [президент России Владимир] Путин остановится у границ Украины», — отмечал министр.

Сам Путин неоднократно говорил о нежелании столкновения с альянсом. «Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол?» — заявил он на встрече с иностранными корреспондентами 5 июня.