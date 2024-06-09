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Большинство немцев выступили за возвращение обязательного призыва в армию

Опрос YouGov: 60% немцев выступают за возвращение обязательного призыва в армию
60% немцев выступили за возвращение обязательного призыва, еще 32% инициативу не поддержали, свидетельствуют результаты опроса YouGov. С марта число сторонников всеобщей воинской повинности увеличилось на 8%
Фото: Alexander Koerner / Getty Images
Фото: Alexander Koerner / Getty Images

Большинство жителей Германии выступают за возвращение обязательного воинского призыва, свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения YouGov по заказу газеты Welt am Sonntag.

Так, возврат всеобщей воинской повинности в целом поддержали 60% опрошенных, при этом 28% выбрали вариант «полностью поддерживаю», а 32% — «отчасти поддерживаю». Против инициативы выступили 32%, в том числе 18% — «отчасти против» и 14% — «полностью». Оставшиеся 8% не смогли четко ответить на вопрос.

Опрос также показал, что почти половина граждан Германии (49%) в настоящее время полагают, что ФРГ угрожают иностранные вооруженные силы. Несколько меньше (40%), напротив, не видят угрозы безопасности страны. Еще 11% не стали высказывать свою точку зрения по этому поводу.

Опрос YouGo проводился с 31 мая по 5 июня. В нем приняли участие 2295 человек. В марте институт Forsa проводил аналогичный опрос. Тогда за возвращение призыва высказались 52% немцев, против — 43%.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Призыв на военную службу в Германии был приостановлен в 2011 году. С тех пор численность бундесвера неуклонно сокращалась и сегодня составляет 181,5 тыс. солдат. Глава Минобороны Германии Борис Писториус в прошлом декабре называл ошибкой отмену обязательной службы и говорил, что получил порядка 65 предложений о реорганизации бундесвера. Spiegel в марте писал, что министр поручил подготовить предложения о модели набора на военную службу с элементами призыва.

На заседании исполкома партии СДПГ в мае Писториус представил новую модель службы, которая основана на добровольном привлечении молодых людей в армию, в том числе при помощи разных стимулов — бесплатного получения водительских прав, погашения части кредитов на обучение, языковых курсов. Уже в июне он заявил, что бундесвер должен быть готов к войне к 2029 году. «Мы не должны думать, что [президент России Владимир] Путин остановится у границ Украины», — отмечал министр.

Сам Путин неоднократно говорил о нежелании столкновения с альянсом. «Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол?» — заявил он на встрече с иностранными корреспондентами 5 июня.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Германия призыв в армию Военная операция на Украине Бундесвер
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