0

На экс-лидера «Тараканов» завели дело за нарушение закона об иноагентах

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента завели на бывшего фронтмена группы «Тараканы!» Дмитрия Спирина (внесен Минюстом в реестр иноагентов), сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета в мессенджере Мах.

«По версии следствия, в июле и октябре 2025 года в нарушение порядка деятельности иностранного агента, предусмотренного Федеральным законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», он не представил в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством», — говорится в сообщении.

Дорогомиловский межрайонный следственный отдел управления по Западному административному округу СК завел дело по ч. 2 ст. 330.1 Уголовного кодекса — уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.

Спирин находится за пределами России. Следствие рассматривает вопрос об объявлении мужчины в розыск.

Прокуратура потребовала завести дело на вокалиста группы «Тараканы»
Политика
Дмитрий Спирин

Материал дополняется

