Политика⁠,
0

В конституции Казахстана изменят формулировку о русском языке

В проекте новой конституции Казахстане изменили формулировку об использовании русского языка. В стране всего один государственный язык — казахский, а русский официально употребляется наравне с ним
Виды Астаны&nbsp;
Виды Астаны  (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Формулировка об использовании русского языка в Казахстане изменена в проекте новой Конституции, сообщил заместитель председателя конституционного суда республики Бакыт Нурмуханов.

«В статье 9 новой конституции слово «тең» («равный») заменено на »қатар» («наряду»)», — сказал Нурмуханов (цитата по «Sputnik Казахстан»).

Согласно нынешнему второму пункту седьмой статьи текста действующей конституции Казахстана, русский язык официально употребляется наравне с казахским в госорганизациях и органах местного самоуправления.

Единственным государственным языком в Казахстане является казахский язык.

В Казахстане проходит процесс комплексного изменения текста конституции, который в парламенте страны назвали «пересмотром архитектуры государства». Отправной точкой реформы стала инициатива президента Касым-Жомарта Токаева о переходе к однопалатному парламенту, озвученная 8 сентября 2025 года в Послании народу.

Проект новой конституции Казахстана был опубликован 31 января. В числе центральных идей новой Конституции названы образование и наука, культура и инновации, а также защита прав граждан в цифровой среде, а ее главные положения направлены на усиление «человекоцентричности» государства.

Как Токаев готовит Казахстан к политическому транзиту
Политика
Касым-Жомарт Токаев

Предпосылкой для реформ Токаева стали массовые протесты, начавшиеся в январе 2022 года. Они начались в небольшом городе Жанаозен на юго-западе страны после резкого повышения цен на сжиженный газ и вскоре перекинулись в Алма-Ату и другие крупные города.

Преобразования являются частью курса на строительство «справедливого Казахстана» по формуле «сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство», провозглашенного Токаевым после январских протестов 2022 года. Срок президентства Токаева истекает в 2029 году, и больше он избираться не сможет.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

