 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Литовский полковник раскритиковал учения, где быстро «сдали» его страну

Полковник Багдонас: сдача литовского города по итогам военной игры — это чушь
Отчет газеты Die Welt, которая организовала «военную игру», Багдонас назвал чушью. Он предположил, что организаторы преследовали политические цели и специально ухудшили условия. Модель показала сдачу города «российской стороне»
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

В отчете о военной симуляции немецкой газеты Die Welt, организатором которой она выступала, написана «чушь», заявил LRT полковник в отставке, бывший директор разведки Военного штаба ЕС Гинтарас Багдонас.

Die Welt в декабре организовала «военную игру» совместно с Немецким центром военных игр при Университете имени Гельмута Шмидта Вооруженных сил Германии. В ней приняли участие 16 бывших высокопоставленных чиновников, законодателей и видных экспертов по безопасности из Германии и НАТО.

«Игра» моделировала столкновение блока с Россией в районе Балтии, которое, согласно задумке, могло бы развернуться в октябре 2026 года. The Wall Street Journal (WSJ) писала, что симуляция привела к быстрой победе «российских сил».

WSJ рассказала об итогах «военной игры» в Германии по конфликту с Россией
Политика
Фото:Klaudia Radecka / Reuters

«Я не знаю целей этой военной игры, возможно, они сугубо политические — показать угрозу, просветить собственное население, граждан Германии или других стран», — сказал Багдонас. Die Welt утверждала, что целью публикации результатов было возможное начало дискуссии о том, готовы ли Германия и Европа к войне.

По мнению Багдонаса, в рамках «военной игры» условия для союзников по НАТО могли быть сознательно ухудшены. Возможной целью такой симуляции он назвал тестирование механизмов принятия политических решений.

В основу военной симуляции была положена идея о «захвате» Россией литовского города Мариямполе на ее собственной границе с Белоруссией со стороны Калининградской области. Аналитики по итогам «игры» рассказали, что «российская сторона» смогла достичь большинства целей, не разворачивая значительного контингента.

Причиной эксперты и участники игры назвали нерешительность, которую проявили союзники. Так, не только условные США отказались от применения ст. 5 Устава НАТО о коллективной обороне, но и группировка, представлявшая Германию, не проявила должной активности. «Польша» же, хотя и мобилизовала войска, не стала перебрасывать их через границу с Литвой. Немецкая бригада, уже дислоцированная в Литве, не вмешалась, отчасти из-за использования условной «Россией» беспилотников для установки мин на дорогах.

В городе Мариямполе с населением около 35 тыс. человек находится один из наиболее стратегически важных транспортных узлов Европы. К юго-западу от него тянется скоростная автомагистраль Via Baltica в Польшу, по которой курсируют грузовики со всего ЕС и Украины. К западу же идет транзитная дорога, связывающая Белоруссию и Калининградскую область, — Сувалкский коридор, которую Литва обязана держать открытой для российского транспорта.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва не собирается нападать на НАТО. Публикации о возможности атаки на западные страны он называл «чушью». Российская сторона полагает, что сам Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию.

«В данном случае, поскольку эту военную игру организуют не военные структуры, разрабатывающие операционные планы, а различные организации с персоналом разного уровня подготовки и с разными целями, вполне вероятно, что организаторы либо не обладают достоверной информацией, либо получают ее из непроверенных или открытых источников, либо по иным причинам не учитывают реальные факторы», — заявили LRT в Вооруженных силах Литвы, комментируя результаты «военной игры».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне

Politico сообщило о переломной неделе кризисной дипломатии в Европе

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Куба предупредила об отсутствии топлива для авиакомпаний на месяц. Подробности

FT: в январе пусковые установки Patriot у ВСУ были пустыми из-за дефицита ракет

Bloomberg: Стармер может уйти в отставку в течение недели

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Литва учения НАТО Прибалтика
Материалы по теме
Франция начала учения о помощи «Арланду», борющемуся с «Меркурием»
Политика
WSJ рассказала об итогах «военной игры» в Германии по конфликту с Россией
Политика
В Норвегии начали учения с ромом, прыжками в прорубь и ночевкой на снегу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 17:36
Экс-игрок «Спартака» ударом головой в лицо спровоцировал массовую драку Спорт, 18:03
Шереметьево заключил договор на приобретение аэропорта Домодедово Общество, 18:01
Организаторы признали проблемы с медалями. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:00
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
США перехватили в Индийском океане танкер из-за нарушения санкций Политика, 17:59
Инвестора Галицкого опросили в СК после самоубийства бывшей жены Общество, 17:59
Рейс Москва — Гавана вылетел на Кубу без пассажиров Общество, 17:58
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
«Т-Путешествия» запустили программу для поддержки российских отелей Радио, 17:54
Пик роста цен на новостройки в России придется на 2027 год Недвижимость, 17:47
Корректировка курса: как может измениться налогообложение самозанятых Отрасли, 17:46
В Коммунарке выставили на аукцион «коронавирусные» медкорпуса Общество, 17:46
В Минцифры рассказали, как введение базы IMEI повлияет на пользователей Технологии и медиа, 17:46
Центробанк создаст единую базу данных банковских карт россиян Финансы, 17:44
Т-банк усилил защиту клиентов от телефонного мошенничества Радио, 17:43