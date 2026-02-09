Литовский полковник раскритиковал учения, где быстро «сдали» его страну

Отчет газеты Die Welt, которая организовала «военную игру», Багдонас назвал чушью. Он предположил, что организаторы преследовали политические цели и специально ухудшили условия. Модель показала сдачу города «российской стороне»

В отчете о военной симуляции немецкой газеты Die Welt, организатором которой она выступала, написана «чушь», заявил LRT полковник в отставке, бывший директор разведки Военного штаба ЕС Гинтарас Багдонас.

Die Welt в декабре организовала «военную игру» совместно с Немецким центром военных игр при Университете имени Гельмута Шмидта Вооруженных сил Германии. В ней приняли участие 16 бывших высокопоставленных чиновников, законодателей и видных экспертов по безопасности из Германии и НАТО. «Игра» моделировала столкновение блока с Россией в районе Балтии, которое, согласно задумке, могло бы развернуться в октябре 2026 года. The Wall Street Journal (WSJ) писала, что симуляция привела к быстрой победе «российских сил».

«Я не знаю целей этой военной игры, возможно, они сугубо политические — показать угрозу, просветить собственное население, граждан Германии или других стран», — сказал Багдонас. Die Welt утверждала, что целью публикации результатов было возможное начало дискуссии о том, готовы ли Германия и Европа к войне.

По мнению Багдонаса, в рамках «военной игры» условия для союзников по НАТО могли быть сознательно ухудшены. Возможной целью такой симуляции он назвал тестирование механизмов принятия политических решений.

В основу военной симуляции была положена идея о «захвате» Россией литовского города Мариямполе на ее собственной границе с Белоруссией со стороны Калининградской области. Аналитики по итогам «игры» рассказали, что «российская сторона» смогла достичь большинства целей, не разворачивая значительного контингента.

Причиной эксперты и участники игры назвали нерешительность, которую проявили союзники. Так, не только условные США отказались от применения ст. 5 Устава НАТО о коллективной обороне, но и группировка, представлявшая Германию, не проявила должной активности. «Польша» же, хотя и мобилизовала войска, не стала перебрасывать их через границу с Литвой. Немецкая бригада, уже дислоцированная в Литве, не вмешалась, отчасти из-за использования условной «Россией» беспилотников для установки мин на дорогах.

В городе Мариямполе с населением около 35 тыс. человек находится один из наиболее стратегически важных транспортных узлов Европы. К юго-западу от него тянется скоростная автомагистраль Via Baltica в Польшу, по которой курсируют грузовики со всего ЕС и Украины. К западу же идет транзитная дорога, связывающая Белоруссию и Калининградскую область, — Сувалкский коридор, которую Литва обязана держать открытой для российского транспорта.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва не собирается нападать на НАТО. Публикации о возможности атаки на западные страны он называл «чушью». Российская сторона полагает, что сам Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию.

«В данном случае, поскольку эту военную игру организуют не военные структуры, разрабатывающие операционные планы, а различные организации с персоналом разного уровня подготовки и с разными целями, вполне вероятно, что организаторы либо не обладают достоверной информацией, либо получают ее из непроверенных или открытых источников, либо по иным причинам не учитывают реальные факторы», — заявили LRT в Вооруженных силах Литвы, комментируя результаты «военной игры».