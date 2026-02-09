 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
В Германии увидели позицию Европы «между молотом и наковальней» из-за США

Еще во время вторжения США в Ирак наблюдались первые признаки отчуждения Штатов от НАТО и Европы. Однако континенту приходится взаимодействовать с Белым домом, даже если не согласны с его политикой, поскольку Европа зависит от США
Вольфганг Ишингер
Вольфганг Ишингер (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Германия оказалась между молотом и наковальней в отношениях с Вашингтоном, заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), бывший посол Германии в США Вольфганг Ишингер в интервью Financial Times.

«Мы должны взаимодействовать со всеми — с Белым домом, командой национальной безопасности, Госдепартаментом, сенаторами, конгрессменами, чтобы объяснить, что, даже если мы не согласны, мы все равно в одной команде», — считает он. У Европы, по его словам, нет альтернативы, учитывая ее зависимость от Вашингтона в вопросе обеспечения прекращения огня на Украине. «Мы оказались между молотом и наковальней», — сказал Ишингер.

После неоднократных нападок администрации Дональда Трампа на НАТО и ЕС глава MSC задается вопросом, не были ли первые признаки отчуждения США видны еще два десятилетия назад, во время вторжения США в Ирак.

«Возможно, мне следовало начать беспокоиться, когда Америка попыталась вбить клин в Европу, говоря о «старой Европе» и «новой Европе», — пояснил он. — [Вашингтон разделяет:] это друзья Соединенных Штатов, которые идут с нами в Ирак. А это старые ребята, немцы и французы, которых мы больше не любим, потому что они не разделяют наших взглядов».

По словам Ишингера, когда такая глобальная держава, как США, заявляет, что ей «плевать на международное право», это ставит под угрозу сплоченность альянса. «[США] раньше были силой, которая удерживала НАТО от распада. А теперь они сами подливают масла в огонь», — считает он.

WSJ рассказала об итогах «военной игры» в Германии по конфликту с Россией
Политика
Фото:Klaudia Radecka / Reuters

В январе Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что ему нравятся европейские страны, но они, по его мнению, «идут в неправильном направлении». По словам главы Белого дома, США действительно хотят видеть в Европе сильного союзника.

The Economist писала, что Европа прошла пять стадий из-за разрыва трансатлантического сотрудничества с США. Все началось с отрицания и гнева. После поражения Трампа на выборах 2020 года европейцы были уверены, что он больше не вернется к власти. Однако после его второй инаугурации в январе 2025 года они столкнулись с политикой «Америка прежде всего», что вызвало ярость.

Европа пыталась торговаться, соглашаясь на требования США, включая повышение расходов на оборону и подписание неравноправной торговой сделки. Но эти усилия оказались бесполезными, вызвав депрессию из-за осознания, что ничего не изменилось.

Трамп продолжал оказывать давление на Украину, угрожая новыми пошлинами странам ЕС из-за Гренландии. Президент Франции Макрон в 2019 году заявлял о «смерти мозга» НАТО, что стало особенно удручающим для европейцев. Последняя стадия — принятие, когда в Европе осознали, что «черта перейдена».

Как писала The New York Times, европейские лидеры составили тайный план противодействия угрозам Трампа. Они договорились сохранять спокойствие при дальнейших провокациях со стороны Вашингтона, грозить ответными пошлинами и «работать за кулисами» над обеспечением независимости в военном и экономическом отношении.

Трамп не раз заявлял о намерении вывести страну из НАТО, критикуя союзников за недостаточные оборонные расходы. В начале декабря 2025 года член палаты представителей американского конгресса от штата Кентукки, республиканец Томас Масси представил законопроект о выходе США из альянса. По его словам, США должны использовать деньги для защиты собственной страны, «а не социалистических государств».

Полина Харчевникова Полина Харчевникова, Елена Чернышова
Германия США НАТО отношения
