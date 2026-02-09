 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Путин рассказал Собянину о гордости за Москву

Путин рассказал Собянину о гордости за Москву
Москва развивается хорошими темпами, власти гордятся ею. Об этом заявил президент России Владимир Путин, принимая мэра столицы Сергея Собянина в Кремле.

«Хочу Вас поздравить с результатами прошедшего года. Они более чем хорошие, впечатляют. Москва развивается хорошим темпом. Много раз об этом говорил, и не лишним будет повторить: мы гордимся Москвой и желаем вам и вашей команде успехов», — сказал Путин.

Собянин показал проект первой новой станции Кольцевой линии за 70 лет
Москва сохранила положительную динамику по большинству отраслей экономики, выполнив почти все поставленные задачи, сообщил мэр. По его словам, региональный продукт города (ВРП) с 2019 года вырос на 28%.

Такую динамику власти намерены сохранить, продолжил Собянин. «Надеюсь в этом году, что уже подрастем, больше чем на 2%», — сказал он.

Материал дополняется

Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Путин Сергей Собянин доклад Кремль
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
