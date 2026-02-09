Путин рассказал Собянину о гордости за Москву

Video

Москва развивается хорошими темпами, власти гордятся ею. Об этом заявил президент России Владимир Путин, принимая мэра столицы Сергея Собянина в Кремле.

«Хочу Вас поздравить с результатами прошедшего года. Они более чем хорошие, впечатляют. Москва развивается хорошим темпом. Много раз об этом говорил, и не лишним будет повторить: мы гордимся Москвой и желаем вам и вашей команде успехов», — сказал Путин.

Москва сохранила положительную динамику по большинству отраслей экономики, выполнив почти все поставленные задачи, сообщил мэр. По его словам, региональный продукт города (ВРП) с 2019 года вырос на 28%.

Такую динамику власти намерены сохранить, продолжил Собянин. «Надеюсь в этом году, что уже подрастем, больше чем на 2%», — сказал он.

Материал дополняется