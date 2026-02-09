Автор идеи репарационного кредита предложил взять деньги России у Бельгии

ЕС может вывести замороженные российские активы из-под юрисдикции Бельгии и передать другому депозитарию, считает один из авторов идеи о «репарационном кредите» Киеву. Россия указывает, что изъятие денег — незаконное

Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images

Евросоюз может вывести замороженные российские активы из-под юрисдикции Бельгии и передать их новому депозитарию под контролем ЕС. Такой вариант предложил один из авторов идеи «репарационного кредита» для Украины Хьюго Диксон в своей колонке на сайте Reuters.

Речь идет примерно о €210 млрд суверенных активов России, большая часть которых хранится в бельгийском Euroclear. Именно опасения Брюсселя и правительства Бельгии перед возможными исками и давлением со стороны Москвы ранее не позволили использовать эти средства для кредитования Украины.

По его мнению, перенос российских активов в новый общеевропейский депозитарий снял бы риски с Бельгии и дал ЕС свободу действий. Чтобы обеспечить Бельгии дополнительную уверенность, ЕС может согласиться защитить ее и Euroclear от отдаленного риска того, что Москва выиграет судебный процесс против любой из них.

12 декабря Совет ЕС согласовал бессрочную заморозку российских активов. Предполагалось, что решение о заморозке станет частью мер по выдаче «репарационного кредита» Украине за счет российских активов, однако члены ЕС не смогли согласовать эту меру.

Вместо этого ЕС одобрил €90 млрд финансирования Украины из общего бюджета на 2026–2027 годы. Кроме того, Euroclear переводит часть прибыли от активов России в фонд для Украины.

Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет «воровством» и даст на это ответ. Банк России уже подал иск против бельгийского депозитария Euroclear на 18 трлн руб. Судебное заседание запланировано на 4 марта.