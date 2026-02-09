 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Идущий на выборы экс-премьер Франции призвал «выбить высокомерие» из США

Cтраны — основатели ЕС должны выработать послание администрации США и выразить в нем единую стратегическую позицию, заявил де Вильпен. Диалог с Россией имеет смысл, но только если Европа не будет действовать хаотично, считает он
Доминик де Вильпен
Доминик де Вильпен (Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images)

Европа должна проявить мужество и «выбить высокомерие» из действующей администрации США. Об этом заявил бывший премьер Франции (2005–2007) Доминик де Вильпен, передает La Repubblica.

Де Вильпен намерен выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах президента Франции, которые состоятся в 2027 году.

По словам политика, американский президент Дональд Трамп своими действиями подвергает опасности весь мир. Европа же больше не может мириться с коммерческим давлением, унижением и шантажом из-за Гренландии, как и с идеей превращения континента в «идеологическую мишень американской стратегии».

«Люди, представляющие сегодня Соединенные Штаты, — это необычные фигуры, дипломаты-любители и бизнесмены, которые ведут переговоры, переводя документы, отправленные из России, на свои мобильные телефоны, запрашивая краткое изложение у ChatGPT и, таким образом, отправляя свой ответ обратно в Москву. Мы сталкиваемся со смесью наивности и цинизма, которая противоречит всем правилам, веками практикуемым в профессиональной дипломатии», — высказался де Вильпен.

Он предложил создать Европейский совет безопасности из пяти стран, стоявших у истоков Евросоюза. Они должны будут определить стратегическую позицию ЕС и направить коллективное послание администрации Трампа, пояснил экс-премьер.

Песков сообщил об отсутствии в графике Путина разговора с Макроном
Политика
Владимир Путин

Странами — учредителями ЕС (изначально — Европейского экономического сообщества, ЕЭС) считаются Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, Франция и Люксембург. 25 марта 1957 года они подписали Римский договор, положив начало европейской интеграции.

На вопрос, стоит ли Франции возобновлять прямой диалог с Россией, де Вильпен ответил, что эффективная дипломатия предполагает общение со всеми, равно как и поддержание открытыми разных каналов связи, в том числе официальных. Длительный период «моральной иллюзии» ведет к тому, что тот, кто в нем пребывает, остается без информации и пространства для маневра, считает политик.

«Но диалог с [президентом России Владимиром] Путиным имеет смысл только в том случае, если Европа не будет действовать хаотично. Стремительные шаги того или иного премьер-министра, а также [президента Франции] Эмманюэля Макрона тормозят европейское дело. Мы должны избегать медийной шумихи и конкуренции», — полагает де Вильпен.

Европа едина, но в то же время она состоит из 27 государств, продолжил бывший французский премьер. «Если мы дадим нашим противникам возможность использовать наши разногласия, в конечном итоге проиграем мы», — заключил он.

О необходимости прямых переговоров Евросоюза с Путиным об Украине говорил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс. Он назвал такие переговоры возможными только при наличии плана, выстроенной политической линии и понимании целей ЕС. В отдельных странах, например, в Эстонии, уже возник раскол по вопросу о возобновлении контактов.

Москва, в свою очередь, утверждает, что инициатором разрыва отношений выступает Запад, тогда как Россия всегда стремилась к диалогу. Западные страны должны учитывать, что возврата к прежнему формату не будет, подчеркнул в сентябре глава российского МИДа Сергей Лавров.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне

Politico сообщило о переломной неделе кризисной дипломатии в Европе

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Куба предупредила об отсутствии топлива для авиакомпаний на месяц. Подробности

FT: в январе пусковые установки Patriot у ВСУ были пустыми из-за дефицита ракет

Bloomberg: Стармер может уйти в отставку в течение недели

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Франция США выборы президента Доминик де Вильпен
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Песков словами «ничего примечательного» описал контакты с Макроном
Политика
Кремль отказался говорить о визите советника Макрона «из солидарности»
Политика
Макрон сообщил о подготовке к диалогу с Путиным
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
«Радиостанции Судного дня» передала слово «нищенка» Общество, 13:27
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:26
Обмеление Балтики обнажило затонувшее судно XVII века в Стокгольме Общество, 13:26
Суд в Москве заблокировал два сервиса по «оптимизации налогов» Технологии и медиа, 13:23
Алиханов сообщил о планах фармкомпаний России выйти на саудовский рынок Экономика, 13:22
«Грамота.ру» назвала экономической фразой года «бабушкину схему» Общество, 13:20
В брокере ВТБ назвали принципы «перезагрузки» портфеля на 2026 год Инвестиции, 13:16
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Идущий на выборы экс-премьер Франции призвал «выбить высокомерие» из США Политика, 13:02
Российские пользователи пожаловались на сбой в Telegram Технологии и медиа, 13:00
Русское золото для США. Что происходит на Олимпийских играх 2026 Спорт, 12:59
Песков заявил об отсутствии ответа на схему оплаты взноса в «Совет мира» Политика, 12:57
Взять власть в компании в свои руки. Чем помогут научные эксперименты Образование, 12:56
Трамп разозлился из-за «пощечины». Чем запомнился Супербоул 2026 года Спорт, 12:51
Выживший в Охотском море Пичугин частично признал вину в гибели родных Общество, 12:49