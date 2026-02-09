Идущий на выборы экс-премьер Франции призвал «выбить высокомерие» из США

Cтраны — основатели ЕС должны выработать послание администрации США и выразить в нем единую стратегическую позицию, заявил де Вильпен. Диалог с Россией имеет смысл, но только если Европа не будет действовать хаотично, считает он

Доминик де Вильпен (Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images)

Европа должна проявить мужество и «выбить высокомерие» из действующей администрации США. Об этом заявил бывший премьер Франции (2005–2007) Доминик де Вильпен, передает La Repubblica.

Де Вильпен намерен выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах президента Франции, которые состоятся в 2027 году.

По словам политика, американский президент Дональд Трамп своими действиями подвергает опасности весь мир. Европа же больше не может мириться с коммерческим давлением, унижением и шантажом из-за Гренландии, как и с идеей превращения континента в «идеологическую мишень американской стратегии».

«Люди, представляющие сегодня Соединенные Штаты, — это необычные фигуры, дипломаты-любители и бизнесмены, которые ведут переговоры, переводя документы, отправленные из России, на свои мобильные телефоны, запрашивая краткое изложение у ChatGPT и, таким образом, отправляя свой ответ обратно в Москву. Мы сталкиваемся со смесью наивности и цинизма, которая противоречит всем правилам, веками практикуемым в профессиональной дипломатии», — высказался де Вильпен.

Он предложил создать Европейский совет безопасности из пяти стран, стоявших у истоков Евросоюза. Они должны будут определить стратегическую позицию ЕС и направить коллективное послание администрации Трампа, пояснил экс-премьер.

Странами — учредителями ЕС (изначально — Европейского экономического сообщества, ЕЭС) считаются Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, Франция и Люксембург. 25 марта 1957 года они подписали Римский договор, положив начало европейской интеграции.

На вопрос, стоит ли Франции возобновлять прямой диалог с Россией, де Вильпен ответил, что эффективная дипломатия предполагает общение со всеми, равно как и поддержание открытыми разных каналов связи, в том числе официальных. Длительный период «моральной иллюзии» ведет к тому, что тот, кто в нем пребывает, остается без информации и пространства для маневра, считает политик.

«Но диалог с [президентом России Владимиром] Путиным имеет смысл только в том случае, если Европа не будет действовать хаотично. Стремительные шаги того или иного премьер-министра, а также [президента Франции] Эмманюэля Макрона тормозят европейское дело. Мы должны избегать медийной шумихи и конкуренции», — полагает де Вильпен.

Европа едина, но в то же время она состоит из 27 государств, продолжил бывший французский премьер. «Если мы дадим нашим противникам возможность использовать наши разногласия, в конечном итоге проиграем мы», — заключил он.

О необходимости прямых переговоров Евросоюза с Путиным об Украине говорил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс. Он назвал такие переговоры возможными только при наличии плана, выстроенной политической линии и понимании целей ЕС. В отдельных странах, например, в Эстонии, уже возник раскол по вопросу о возобновлении контактов.

Москва, в свою очередь, утверждает, что инициатором разрыва отношений выступает Запад, тогда как Россия всегда стремилась к диалогу. Западные страны должны учитывать, что возврата к прежнему формату не будет, подчеркнул в сентябре глава российского МИДа Сергей Лавров.