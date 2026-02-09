Гонконгского медиамагната приговорили к 20 годам за призывы к мятежу
Суд приговорил гонконгского медиамагната Джимми Лая к 20 годам лишения свободы по обвинению в нарушении национальной безопасности, передает Reuters. Обвинение включает два пункта о сговоре с иностранными силами и один — о публикации «подстрекательских» материалов.
Закон о нацбезопасности в Гонконге вступил в силу в 2020 году. Он позволяет применять китайские национальные законы на территории Гонконга и призван предотвращать угрозу государственной власти. Максимальное наказание за нарушение — пожизненное заключение.
Гонконгский суд заявил, что приговор был вынесен с учетом того факта, что Лай был «вдохновителем» и движущей силой иностранных заговоров. 78-летний бывший владелец издания Apple Daily (ныне закрыта) вину не признал и назвал себя политическим заключенным, подвергающимся преследованию со сторону Пекина.
Семья, адвокат, сторонники и бывшие коллеги Лая предупреждают, что он может умереть в тюрьме, поскольку страдает от проблем со здоровьем, включая учащенное сердцебиение и высокое кровяное давление.
Лай — гражданин Великобритании. Британский премьер-министр Кир Стармер обсуждал дело предпринимателя с китайским лидером Си Цзиньпином во время визита в Пекин в январе. Стармер говорил, что призвал к освобождению Лая. Также этот вопрос во время встречи с Си поднимал президент США Дональд Трамп, отмечает Reuters.
Несколько западных дипломатов рассказали агентству, что переговоры об освобождении бизнесмена, вероятно, начнутся после вынесения ему приговора и в зависимости от того, подаст ли Лай апелляцию.
Также приговоры по этому делу будут вынесены шести бывших высокопоставленным сотрудникам Apple Daily, активисту и помощнику юриста, пишет Reuters.
Джимми Лай — один из самых известных критиков власти Китая. Его не раз приговаривали к тюремному заключению из-за участия в массовых протестах в Гонконге в 2019 году. Основанием для его задержания и вынесения приговоров в том числе был закон о нацбезопасности.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах