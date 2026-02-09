Гонконгского медиамагната приговорили к 20 годам за призывы к мятежу

Медиамагната Джимми Лая приговорили к 20 годам лишения свободы по обвинению в сговоре с иностранными силами и публикации «подстрекательских материалов». Суд счел, что 78-летний бизнесмен нарушил закон о нацбезопасности Китая

Суд приговорил гонконгского медиамагната Джимми Лая к 20 годам лишения свободы по обвинению в нарушении национальной безопасности, передает Reuters. Обвинение включает два пункта о сговоре с иностранными силами и один — о публикации «подстрекательских» материалов.

Закон о нацбезопасности в Гонконге вступил в силу в 2020 году. Он позволяет применять китайские национальные законы на территории Гонконга и призван предотвращать угрозу государственной власти. Максимальное наказание за нарушение — пожизненное заключение.

Гонконгский суд заявил, что приговор был вынесен с учетом того факта, что Лай был «вдохновителем» и движущей силой иностранных заговоров. 78-летний бывший владелец издания Apple Daily (ныне закрыта) вину не признал и назвал себя политическим заключенным, подвергающимся преследованию со сторону Пекина.

Семья, адвокат, сторонники и бывшие коллеги Лая предупреждают, что он может умереть в тюрьме, поскольку страдает от проблем со здоровьем, включая учащенное сердцебиение и высокое кровяное давление.

Лай — гражданин Великобритании. Британский премьер-министр Кир Стармер обсуждал дело предпринимателя с китайским лидером Си Цзиньпином во время визита в Пекин в январе. Стармер говорил, что призвал к освобождению Лая. Также этот вопрос во время встречи с Си поднимал президент США Дональд Трамп, отмечает Reuters.

Несколько западных дипломатов рассказали агентству, что переговоры об освобождении бизнесмена, вероятно, начнутся после вынесения ему приговора и в зависимости от того, подаст ли Лай апелляцию.

Также приговоры по этому делу будут вынесены шести бывших высокопоставленным сотрудникам Apple Daily, активисту и помощнику юриста, пишет Reuters.

Джимми Лай — один из самых известных критиков власти Китая. Его не раз приговаривали к тюремному заключению из-за участия в массовых протестах в Гонконге в 2019 году. Основанием для его задержания и вынесения приговоров в том числе был закон о нацбезопасности.