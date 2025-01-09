Медведев рассказал о виртуальных победах Трампа
Избранный президент США Дональд Трамп «решил переделать мир» и еще не вступив на пост главы государства «одержал несколько важных виртуальных побед», считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Он просто решил переделать мир. Именно так — создать новую, трамповскую политическую географию. Новый яркий и цветной глобус, который сильно отличен от нынешнего скучного и серого. Все идеи сугубо прожектерские и абсолютно нереальные. И тем не менее», — написал Медведев в телеграм-канале.
Зампред Совбеза упомянул такие идеи Трампа, как «гигантское приращение Америки», то есть намерение присоединить Канаду и Гренландию, переименование Мексиканского залива «неважно зачем» и борьбу с европейскими политиками, включая британского премьера Кира Стармера и канцлера Германии Олафа Шольца «руками Илона Маска в X».
По мнению Медведева, Трамп сформировал повестку дня «космического масштаба и космической же глупости». При этом, по его оценке, создать «новую политическую географию» республиканец решил из-за того, что «быстрые успехи в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны», экономика США развивается медленно, а в борьбе с мигрантами победы также не предвидятся.
Накануне Трамп опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social карту, на которой США, Гренландия и Канада окрашены в один цвет, что символизирует их объединение в составе единого государства.
Что касается Украины, республиканец ранее на этой неделе выражал надежду на то, что ему удастся остановить конфликт в течение полугода. Он также говорил, что понимает «чувства» России, которая выступала против вступления Украины в НАТО.
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