Около 20 человек погибли при нападении на президентский дворец в Чаде

При атаке погибли 18 нападавших и один человек со стороны властей Чада, пострадали еще около 10 человек. По предварительным данным, к нападению причастны исламисты из «Боко Харам»

Махамат Идрис Деби (Фото: Israel Matene / Reuters)

В Чаде при нападении на президентский дворец в столице страны Нджамене погибли 19 человек, 18 из которых — нападавшие, сообщает AFP со ссылкой на правительство страны.

«18 человек погибли и шесть получили ранения [из числа 24 нападавших], а мы потеряли одного человека убитым и троих ранеными, один из них — серьезно», — сообщил агентству министр иностранных дел Абдераман Куламаллах.

Al Arabiya передает со ссылкой на власти, что ситуация в стране после попытки «дестабилизации» взята под контроль.

Ранее агентство сообщало, что возле президентского дворца была слышна стрельба, в Нджамене на улицах были замечены танки. Сходную информацию приводило и Reuters.

Al Arabiya со ссылкой на источники передавал, что президент Чада Махамат Идрис Деби во время атаки находился во дворце и что к нападению причастны боевики исламистской группировки «Боко Харам». AFP отмечало, что в последнее время атаки «Боко Харам» не были редкостью.

«Боко Харам» — это нигерийская группировка, основанная в 2002 году с целью создания в Нигерии исламского государства. Связана с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация). В первые годы существования она совершала нападения в основном в Нигерии, но затем атаки распространились на Камерун, Нигер, Чад. Ответственна за крупные теракты в регионе, в том числе нападения на школы и спасателей.

В последние годы в Чаде сложилась нестабильная политическая ситуация. С 2021-го года страна находится в переходном периоде, который начался с прихода к власти Махамата Идриса Деби — сына погибшего в бою с повстанцами президента Идриса Деби.

В мае прошлого года в Чаде прошли президентские выборы, Махамат Идрис Деби победил с результатом 61% голосов. Второе место занял лидер оппозиционной партии «Трансформаторы» Суссес Масра (18,54%).

29 декабря в стране состоялись первые за 13 лет выборы в парламент, а также местные выборы. Ожидалось, что они станут шагом к прекращению переходного периода. Оппозиция призвала бойкотировать голосование из-за возможной фальсификации результатов. Предварительные итоги будут опубликованы к 15 января.