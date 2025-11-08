Израиль назвал пиар-ходом турецкий ордер на арест Нетаньяху

МИД Израиля назвал ордер на арест﻿ израильских лидеров «пиар-ходом» Эрдогана﻿. Саар заявил, что судебная система Турции уже давно используется для преследования политических оппонентов, включая недавний арест мэра Стамбула

Биньямин Нетаньяху (Фото: Nathan Howard / Getty Images)

Министр иностранных дел Гидеон Саар раскритиковал выданный генпрокуратурой Стамбула ордер на арест﻿ премьер-министра Биньямина Нетаньяху и нескольких десятков высокопоставленных представителей израильского правительства и военного командования.

В своем посте в соцсети Х он назвал этот шаг «очередным пиар-ходом» турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана﻿.

Саар напомнил, что прокуратура в Турции недавно организовала арест мэра Стамбула «только за то, что он осмелился выступить против Эрдогана».

В конце октября мировой уголовный суд в Турции выдал ордер на арест бывшего мэра Стамбула и одного из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Экрема Имамоглу по делу о «политическом шпионаже» в связи с выборами мэра 2019 года. Его обвинили в том, что в ходе выборов мэра Стамбула в 2019 году он способствовали утечке конфиденциальных данных избирателей, до этого его задерживали по подозрению в коррупции, отмывании денег и связях с терроризмом. Имамоглу считался главным возможным соперником Эрдогана в борьбе за пост главы государства, эксперты предположили, что так президент Турции пытается избавиться от сильного оппозиционного конкурента. Так, Имамоглу прочили, что он повторит путь Эрдогана, который был мэром Стамбула, был осужден, а потом создал свою Партию справедливости и развития, которая находится у власти с 2003 года. «Возможно, турецкие власти хотели снизить популярность Имамоглу и не допустить его возможное участие в следующих президентских выборах, — сказал старший научный сотрудник сектора Турции в Центре изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Амур Гаджиев.

«В Турции Эрдогана судебная система давно стала инструментом подавления политических оппонентов и задержания журналистов, судей и мэров. Израиль решительно и с презрением отвергает последний пиар-ход тирана Эрдогана», — написал Саар.

7 ноября генеральная прокуратура Стамбула выдала ордера на арест 37 подозреваемых, включая премьер-министра Израиля, министра обороны Израиля Исраэля Каца, министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, а также начальника Генерального штаба армии Эяля Замира. Их обвиняют в «геноциде и преступлениях против человечности» в секторе Газа﻿ и нарушениях по отношению к судам флотилии «Сумуд», которые ранее пытались прорвать морскую блокаду палестинской территории.

В отношении Нетаньяху действует выданный МУС ордер на арест. Премьер Израиля подозревается в «преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных как минимум в период с 8 октября 2023 по 20 мая 2024 года». В Тель-Авиве назвали эту меру антисемитизмом.