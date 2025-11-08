Генсек НАТО призвал рассказывать жителям альянса о ядерном сдерживании

Население государств НАТО должно знать, что ядерное сдерживание способствует обеспечению безопасности, и понимать, что причин для паники нет, заявил Рютте. Для этого, по его словам, блок должен уделить больше внимания разъяснениям

Марк Рютте (Фото: Octav Ganea / Inquam Photos / Getty Images)

НАТО намерено уделить больше внимания своему ядерному потенциалу и вопросу сдерживания России при взаимодействии с населением. Об этом заявил генсек блока Марк Рютте в интервью Welt.

«Важно, чтобы мы больше говорили с нашими обществами о ядерном сдерживании, чтобы они понимали, как оно способствует нашей общей безопасности», — сказал он.

По словам Рютте, если «Россия использует опасную и безрассудную ядерную риторику, наше население должно знать, что нет причин для паники, поскольку НАТО обладает мощным ядерным сдерживающим потенциалом для поддержания мира».

Ядерное сдерживание со стороны самого НАТО — главная гарантия безопасности блока, полагает генсек. Рютте также отметил, что недавние учения НАТО с применением ядерного арсенала прошли успешно. «[Это] вселяет в меня абсолютную уверенность в надежности ядерного сдерживания НАТО», — сказал он. По словам генсека, противникам блока был послан четкий сигнал, что НАТО «может и будет защищать всех своих союзников от любых угроз».

Из 32 государств — членов НАТО ядерным оружием обладают три — США, Франция и Великобритания.

Президент России Владимир Путин 5 ноября провел заседание Совета безопасности. Оно было посвящено обсуждению возможного проведения испытания ядерного оружия. Тогда же Путин поручил МИДу, Министерству обороны и спецслужбам подготовить предложения о целесообразности начала работ по подготовке к ядерным испытаниям.

В 1990 году СССР предложил ввести мораторий на ядерные испытания. В этом с ним согласились Великобритания и США. В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который должен был полностью закрыть возможность испытательных взрывов. Россия подписала этот договор и ратифицировала в 2000-м. В ноябре 2023-го она свою ратификацию отозвала. Свое решение Москва объяснила тем, что почти за 30 лет существования договора его так и не ратифицировали США.

За два дня до этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует испытывать ядерное оружие так же, как делают другие страны. По его словам, этим занимаются Россия, Китай, Северная Корея и Пакистан. Путин, комментируя слова Трампа, сказал, что в случае возобновления ядерных испытаний другими странами — участниками ДВЗЯИ Москва предпримет «адекватные действия».

5 ноября США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minutеman III, способной нести ядерную боеголовку. Россия, в свою очередь, испытала ракеты «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» с ядерными энергетическими установками. Испытания прошли в соответствии с международными обязательствами.