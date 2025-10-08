Представитель Госдепа прибыл в Москву для консультаций с дипломатами
В Москву для консультаций с американскими дипломатами прибыл директор офиса Госдепартамента по России Питер Андреоли, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство США.
«Господин Андреоли находится с визитом в Москве для проведения плановых консультаций с дипломатами американского посольства. У него также состоялись некоторые другие ограниченные контакты, включая встречи в министерстве иностранных дел для обсуждения вопросов работы посольств в обеих странах», — заявили в дипмиссии.
РБК направил запрос в посольство США в России.
После прихода к власти в США президента Дональда Трампа и возобновления российско-американских контактов стороны договорились работать над улучшением ситуации в дипломатических отношениях. «Снять те препоны, которые администрацией Байдена строились, по части работы дипмиссий — бесконечные высылки наших дипломатов, на которые мы вынуждены были отвечать, арест имущества, ограничения на банковские переводы», — говорил глава МИДа Сергей Лавров.
Материал дополняется
