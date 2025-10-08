 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США⁠,
0

Представитель Госдепа прибыл в Москву для консультаций с дипломатами

«РИА Новости»: директор офиса Госдепа по России Андреоли находится в Москве
Сюжет
Переговоры России и США

В Москву для консультаций с американскими дипломатами прибыл директор офиса Госдепартамента по России Питер Андреоли, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство США.

«Господин Андреоли находится с визитом в Москве для проведения плановых консультаций с дипломатами американского посольства. У него также состоялись некоторые другие ограниченные контакты, включая встречи в министерстве иностранных дел для обсуждения вопросов работы посольств в обеих странах», — заявили в дипмиссии.

РБК направил запрос в посольство США в России.

Песков назвал «подавленным» состояние диалога дипломатов России и США
Политика
Дмитрий Песков

После прихода к власти в США президента Дональда Трампа и возобновления российско-американских контактов стороны договорились работать над улучшением ситуации в дипломатических отношениях. «Снять те препоны, которые администрацией Байдена строились, по части работы дипмиссий — бесконечные высылки наших дипломатов, на которые мы вынуждены были отвечать, арест имущества, ограничения на банковские переводы», — говорил глава МИДа Сергей Лавров.

Материал дополняется

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Российский голкипер Романов перешел в новый клуб НХЛ Спорт, 21:29
Представитель Госдепа прибыл в Москву для консультаций с дипломатами Политика, 21:22
Сын легендарного боксера Артуро Гатти умер в 17 лет Спорт, 21:17
Появились первые фотографии Джона Литгоу в образе Дамблдора Общество, 21:16
ЦБ назвал самый доходный актив в России с начала года Инвестиции, 21:16
На Украине часть Сумского района осталась без электричества Политика, 21:10
Зачем Трамп направляет нацгвардейцев в подконтрольные демократам штаты Политика, 21:10
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Мосбиржа планирует запустить единую торговую сессию на срочном рынке Инвестиции, 21:10
В Верховной раде не смогли выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира Политика, 21:02
Сборная Египта впервые с 2018 года отобралась на чемпионат мира Спорт, 21:01
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
Физику дали 18 лет за перевод 1,2 тыс. руб. запрещенным организациям Общество, 20:57
Белоусов провел переговоры с министром обороны Таджикистана Политика, 20:38
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36