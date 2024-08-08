Курские власти проверят завышение цен из-за атаки ВСУ

Врио губернатора сообщил, что в гостиницах, общепите, торговых центрах фиксируют факты завышения цен, такие случаи будут пресекать

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В Курской области проведут проверку фактов необоснованного завышения цен в торговых центрах, гостиницах, кафе, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов на встрече по видеосвязи с президентом Владимиром Путиным. Кадры со встречи региональный чиновник опубликовал в своем телеграм-канале.

«Мною даны поручения моим заместителям и Федеральной антимонопольной службе по Курской области совместно проверить случаи, когда торговые точки, гостиницы или общепиты необоснованно завышают цены, то есть наживаются на пострадавших людях, это мы будем пресекать», — сказал глава региона.

Смирнов также сообщил, что «практически в круглосуточном режиме» координирует работу оперативного штаба. Одним из первых шагов он назвал вывоз людей из опасных зон. По его словам, это осложнялось тем, что ВСУ обстреливали гражданское население и скорые помощи, «есть случаи, где медики погибли», рассказал он. Врио губернатора отметил, что для эвакуации людей использовали в том числе бронемашины, переданные объединениям добровольцев от банков. Он отметил, что в области собираются оборудовать средствами радиоэлектронной борьбы и бронезащитой все АЗС, так как они подвергались атакам ВСУ.

Утром 6 августа ВСУ атаковали границу в Суджанском и Кореневском районах региона на границе с Сумской областью Украины. На следующий день курские власти объявили режим чрезвычайной ситуации.

Глава Генштаба Валерий Герасимов 7 августа днем доложил президенту Владимиру Путину, что численность украинских войск, участвующих в нападении, составляет примерно 1 тыс. человек. Путин назвал атаку ВСУ «масштабной провокацией».

Общие потери украинских военных во время боев в Курской области и около границы в этом районе выросли до 660 человек, сообщило днем 8 августа Минобороны. В ведомстве заявили, что в течение последних суток «продвижение противника не допущено», попытки прорыва отдельных подразделений «вглубь территории на курском направлении» пресекаются.