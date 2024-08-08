Администрация сообщила о звонках ЦИПсО Украины с фейками об эвакуации в Курске

Власти сообщили о звонках ЦИПсО Украины с фейками об эвакуации в Курске

Курянам звонят сотрудники украинского ЦИПсО и говорят об эвакуации Курска, но о такой мере не объявлялось. На границе Курской области и Украины третий день идут бои после нападения ВСУ

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Звонки жителям Курской области якобы об эвакуации поступают от украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО), заявили в администрации региона.

«Украинские спецслужбы продолжают попытки посеять панику среди жителей Курской области. Курянам начали поступать звонки, где сотрудники ЦИПсО представляются российскими военными, называют свое звание и сообщают о том, что в Курске объявлена эвакуация, необходимо срочно собрать вещи и покинуть областной центр», — рассказали в телеграм-канале местных властей.

Курян призвали не поддаваться панике и получать информацию из официальных источников.

Утром 6 августа ВСУ прорвали границу с Россией в Суджанском и Кореневском районах Курской области на границе с Сумской областью Украины. С 7 августа в Курском регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Эвакуация не объявлена, но некоторые жители самостоятельно покидают регион.

Глава Генштаба Валерий Герасимов 7 августа днем доложил президенту Владимиру Путину, что численность украинских войск, участвующих в нападении, составляет примерно 1 тыс. человек. Путин назвал атаку ВСУ «масштабной провокацией». Он пообещал выплаты в 10 тыс. руб. жителям приграничья региона, покинувшим свои дома.

Общие потери украинских военных во время боев в Курской области и около границы в этом районе выросли до 660 человек, сообщило 8 августа Минобороны. В ведомстве заявили, что в течение последних суток «продвижение противника не допущено», попытки прорыва отдельных подразделений «вглубь территории на курском направлении» пресекаются. В министерстве отметили, что российские военные наносят поражение бригадам ВСУ в районе населенных пунктов Журавка, Беловоды, Юнаковка Сумской области и Дарьино Суджанского района.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что цель атаки украинских военных на Курскую область — усиление позиций на переговорах.

Число жертв и раненых точно не известно. 6 августа местные власти заявили о гибели вблизи Суджи по меньшей мере четырех человек, в частности двух медиков. Минздрав сообщал, что в больницах сейчас находятся 34 пострадавших, среди них пятеро детей. В районе боевых действий получил ранение военный корреспондент Евгений Поддубный.