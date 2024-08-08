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Военная операция на Украине ,  
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Главком ВСУ созвонился с командующим НАТО после атаки на Курскую область

Сюжет
Военная операция на Украине
Путин называл действия ВСУ в Курской области «масштабной провокацией», в Киеве называли целью наступления усиление позиций на переговорах. На фоне боев в регионе главком ВСУ созвонился с одним из командующих сил НАТО
Александр Сырский
Александр Сырский (Фото: Global Look Press)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский на фоне атаки на приграничные районы Курской области провел телефонный разговор с главнокомандующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи, они обсудили в том числе вопрос поставок Киеву систем противовоздушной обороны. Об этом Сырский сообщил в своем Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

«Планируем направления сотрудничества на 2024–2025 годы. <...> Поблагодарил [Каволи] за предоставленную военную помощь и озвучил наши основные потребности, в частности относительно средств дальнего поражения и боеприпасов к ним. Отдельно обсудили вопросы усиления нашей [системы] ПВО», — написал главком ВСУ.

Подоляк назвал цель атаки на Курскую область
Политика
Фото:Ethan Swope / Getty Images

Утром 6 августа ВСУ атаковали границу с Россией в Суджанском и Кореневском районах Курской области на границе с Сумской областью Украины. Глава Генштаба Валерий Герасимов днем 7 августа доложил президенту Владимиру Путину, что численность украинских войск, участвующих в нападении, составляет примерно 1 тыс. человек. К 8 августа ВСУ, по данным Минобороны, потеряли свыше 600 человек.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк называл целью атаки украинских военных на Курскую область усиление позиций на переговорах. Представитель Госдепа США Мэттью Миллер при этом отмечал, что Киев заранее не уведомил Вашингтон о своих намерениях вторгнуться в Курскую область. В Белом доме после начала атаки заявили, что намерены обратиться к Киеву за информацией о происходящем в российском регионе.

Путин назвал действия Украины «масштабной провокацией». По данным Минздрава на вечер 7 августа, от атак ВСУ в Курской области пострадал 31 человек. В регионе накануне также был объявлен режим ЧС.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
ВСУ Александр Сырский НАТО Курская область наступление Военная операция на Украине
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